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CASO EPSTEIN Vazamento revela operações arriscadas do Deutsche Bank com Epstein e Rússia O vazamento sobre o gigante bancário alemão coloca em dúvida os esforços de saneamento empreendidos por seu principal dirigente, Christian Sewing, e provocou o colapso de suas ações na Bolsa de Frankfurt

Uma investigação jornalística baseada em milhões de documentos vazados revelou, nesta terça-feira (17), como o Deutsche Bank priorizou seus interesses comerciais em detrimento de alertas internos em operações de risco com Jeffrey Epstein e oligarcas russos, entre outros.

O vazamento sobre o gigante bancário alemão coloca em dúvida os esforços de saneamento empreendidos por seu principal dirigente, Christian Sewing, e provocou o colapso de suas ações na Bolsa de Frankfurt.

A investigação, intitulada "Inside Deutsche Bank", foi realizada por mais de 200 jornalistas de um consórcio do qual fazem parte o Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, elDiario.es e a emissora alemã ZDF, entre outros.

Os dados procedem de dois denunciantes cuja identidade permanece oculta e foram transmitidos, por meio de jornalistas sul-africanos e indianos, a mais de 50 veículos de comunicação em todo o mundo.

No início dos anos 2000, o Deutsche Bank iniciou uma rápida expansão para competir com os grandes bancos de Wall Street, uma estratégia que lhe trouxe anos de problemas judiciais por casos de lavagem de dinheiro, manipulação de taxas de juros e outras irregularidades.

Entre outras sanções, teve de pagar vários milhões de dólares para encerrar os casos relacionados com as hipotecas subprime (uma multa de 7,2 bilhões de dólares em 2017, 23,8 bilhões de reais na cotação da época) e a manipulação da taxa interbancária Libor (2,5 bilhões de dólares em 2015, 9,62 bilhões de reais na cotação da época).

Apesar disso, os documentos vazados mostram que o banco continuou a operar com clientes e a gerenciar fluxos financeiros de risco, entre eles oligarcas russos, sonegadores fiscais e o falecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuais.

Segundo os veículos, a instituição colocou seus interesses comerciais acima do cumprimento das sanções internacionais, das normas contra a lavagem de dinheiro e, em algumas ocasiões, de seus próprios procedimentos internos.

O Deutsche Bank reagiu nesta terça-feira destacando que alguns fatos remontam a quase vinte anos atrás.

O banco afirma que examinou esses casos à época e recorda que, entre 2019 e 2025, investiu 7 bilhões de euros (44,15 bilhões de reais na cotação atual) para reforçar seus mecanismos de controle.

Assegura também que hoje é "um banco diferente" e ressalta os lucros recordes registrados em 2025 e os avanços realizados em matéria de cumprimento normativo.

Estratégia russa

A investigação destaca a estratégia do banco na Rússia antes da invasão da Ucrânia: no fim de 2020, o Deutsche Bank planejava aumentar consideravelmente suas receitas provenientes de clientes russos abastados, apesar dos alertas internos e externos sobre riscos regulatórios e de lavagem de dinheiro.

Os documentos mostram que o CEO Christian Sewing figurava entre os participantes do grupo de trabalho que preparou essa estratégia para a Rússia. A investigação também aborda os vínculos entre o Deutsche Bank e Donald Trump.

Segundo os documentos vazados, um funcionário transmitiu por engano, em 2017, documentos fiscais relativos a 1.586 contas, três delas vinculadas ao atual presidente dos Estados Unidos.

Os documentos também mostram que o banco se perguntou, após sua eleição em 2016, sobre os riscos reputacionais dessa relação, quando Trump lhe devia cerca de 331 milhões de dólares (1,8 bilhão de reais, na cotação atual).

A investigação analisa igualmente como o banco geriu as contas de oligarcas russos e realizou operações financeiras de cerca de 600 milhões de dólares (3,43 bilhões de reais) com Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual de menores.

Também registra transações relacionadas ao envio de armas para zonas de conflito, no que Le Monde descreve como "desvios éticos".

A investigação, conduzida ao longo de vários meses, põe em evidência práticas contábeis questionáveis e tensões internas com as equipes encarregadas de verificar o cumprimento das normas nas operações.

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