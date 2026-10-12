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Brasil

Vazão recorde das Cataratas do Iguaçu provoca interdição de passarela para visitantes

A interdição foi adotada às 8h de domingo, de forma preventiva, para garantir a segurança

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Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a ArgentinaCataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina - Foto: Nelson Almeida/AFP


A vazão do Rio Iguaçu, no Paraná, atingiu 11,8 milhões de litros por segundo no início da manhã desta segunda-feira, 12, o maior volume registrado este ano. O volume é quase oito vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. Com o aumento da vazão, a passarela que leva visitantes para perto das Cataratas do Iguaçu está interditada preventivamente.

A interdição foi adotada às 8h de domingo, de forma preventiva, para garantir a segurança dos visitantes, quando o rio atingiu uma vazão de 8,8 milhões de litros por segundo; quase seis vezes a média histórica. As trilhas das Bananeiras e do Poço Preto também estão temporariamente interditadas devido ao risco de alagamento provocado pela elevação do nível do rio.

Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, responsável pela visitação turística, o acesso será liberado quando o volume de água diminuir para níveis considerados seguros e não houver previsão de nova elevação.

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Equipes da concessionária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do parque, seguem monitorando as condições do rio.

Apesar do fechamento da passarela e dessas duas trilhas, o Parque Nacional do Iguaçu continua aberto para visitação. A trilha das Cataratas e os mirantes permanecem acessíveis ao público.

Em setembro, o acesso foi interditado por quatro dias, quando o volume de água ultrapassou 10 milhões de litros por segundo. Em julho, a passarela foi fechada depois que a vazão ultrapassou os 9 milhões de litros por segundo.

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