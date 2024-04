A- A+

Veículo com três pessoas é arrastado pela correnteza em Santa Cruz do Capibaribe; criança morre Carro foi localizado na madrugada nesta segunda-feira (1º)

Um carro com duas mulheres e uma criança foi arrastado pela correnteza, na noite desse domingo (31), durante forte chuva que atingiu a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.

O veículo foi localizado na madrugada desta segunda-feira (1º), assim como o corpo de uma menina de 2 anos, localizado nesta manhã. As duas mulheres seguem desaparecidas. O caso aconteceu no bairro São Jorge.



Estavam no veículo Diana Maria Barbosa, de 30 anos; a filha, Luna Safira; o marido, Antonio Bezerra, que dirigia e conseguiu sair do carro; e uma amiga, Sarah Micaele Ferreira de Melo, de 29. Eles seguiam para a cidade de Jataúba, no Agreste.



O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado por volta das 18h para a ocorrência de salvamento, após as vítimas serem arrastadas pela correnteza.

A corporação enviou três viaturas ao local, sendo uma de salvamento, uma ambulância e uma viatura preparada para operações de mergulho, com três mergulhadores e bote de salvamento.

"No local, foi observado que se tratava de um córrego em que o motorista do veículo tentou atravessar e teve seu carro arrastado pela correnteza", informaram os Bombeiros.



Durante as buscas, na madrugada, o veículo foi localizado sem as pessoas em seu interior. Posteriormente, o corpo da criança foi encontrado e reconhecimento feito pelos familiares.



A ocorrência segue em andamento até a localização das demais pessoas que estavam no carro.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, também nesse domingo (31), um outro veículo caiu em um córrego na região. A equipe conseguiu retirar, com vida, o condutor e único ocupante.

