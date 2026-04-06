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Veículo de comunicação iraniano afirma que Teerã rejeitou proposta de cessar-fogo

Tentativa foi intermediada pelo Paquistão

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Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e IsraelIrã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e Israel - Foto: Jack Guez/AFP

O Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo na guerra com os Estados Unidos e Israel, intermediada pelo Paquistão, informou um veículo de imprensa estatal nesta segunda-feira (6), sem especificar a fonte.

"O Irã transmitiu sua resposta ao Paquistão em relação à proposta americana para encerrar a guerra", afirmou a agência de notícias Irna, sem revelar o conteúdo do plano.

"Nessa resposta — delineada em dez pontos — o Irã (...) rejeita um cessar-fogo e insiste na necessidade de encerrar definitivamente o conflito", acrescentou.

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