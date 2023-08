A- A+

Recife Veículo é recuperado instantes após ser roubado na Zona Oeste do Recife; criminosos são presos No interior do carro, foram encontrados um revólver calibre 38, com cinco munições, um simulacro de arma de fogo e dois celulares

Três homens foram presos no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, após a Polícia Militar identificar que o carro que eles ocupavam havia sido roubado instantes antes da abordagem.



De acordo com a corporação, equipes do 12º BPM estavam em deslocamento na avenida Caxangá, na noite dessa quinta-feira (10), quando ouviram pelo rádio comunicador que um veículo Cobalt prata tinha sido roubado nas proximidades.

Na ocasião, durante o percurso, o efetivo avistou um carro com as mesmas características parado no trânsito, na avenida Caxangá. Os agentes abordaram o veículo e os três ocupantes, que confirmaram o roubo.

No interior do carro, foram encontrados um revólver calibre 38, com cinco munições, um simulacro de arma de fogo, dois celulares, uma caixa de fone de ouvido e R$ 28 em espécie.



Após o flagrante, os envolvidos foram autuados por roubo e encaminhados, junto com o material apreendido, para a Central de Plantões da Capital.

