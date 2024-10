A- A+

GUERRA Veículo oficial libanês reporta bombardeios de Israel no sul de Beirute Os subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias

Cinco bombardeios israelenses atingiram, neste sábado (5), o sul de Beirute e seus arredores, reduto do grupo islamista Hezbollah, reportou um veículo oficial libanês, depois que o exército israelense pediu que os moradores evacuassem a área.

"Aviões de guerra do inimigo israelense lançaram quatro bombardeios muito violentos contra os subúrbios do sul [de Beirute] e outro contra [a área de] Chweifat", reportou a Agência Nacional de Notícias do Líbano.

Correspondentes da AFP ouviram várias explosões e viram colunas de fumaça subindo no sul na capital libanesa.

O tráfego aéreo no único aeroporto do Líbano, perto dos subúrbios do sul de Beirute, "continua, apesar da agressão do inimigo israelense" na área, assinalou a ANI.

A agência de notícias acrescentou que vários aviões da Middle East Airlines (MEA), única companhia aérea que continua em serviço em Beirute, tinham acabado de aterrissar.

Os subúrbios do sul de Beirute são alvo de bombardeios israelenses há vários dias, sobretudo à noite. O exército israelense costuma emitir comunicados de evacuação antes dos ataques.

Muitos moradores desta área fugiram para outras regiões do Líbano desde que Israel intensificou sua campanha de bombardeios contra o Hezbollah, em 23 de setembro.

O movimento islamista libanês, alinhado ao Irã, abriu uma frente com Israel em 8 de outubro de 2023, em apoio ao movimento islamista palestino Hamas em Gaza, que trava uma guerra contra o exército israelense.

