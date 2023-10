A- A+

pernambuco Veículo transportando 358 kg de minérios é apreendido pela PRF em Custódia, no Sertão Minérios eram transportados sem qualquer documentação fiscal

Minérios em formato de pedra foram apreendidos numa caminhonete abordada durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Custódia, Sertão do Moxotó, em Pernambuco, nessa terça (17). Dentre o material encontrado, estão pedras lapidadas e brutas, totalizando 358 kg do minério.

Na vistoria da equipe policial, os agentes encontraram sacos contendo minérios em formato de pedras, sendo 58 kg de pedras lapidadas e 300 kg de pedras brutas.

Durante abordagem, quando questionado, o motorista disse que não tinha documento de comprovação fiscal ou autorização ambiental das pedras. Ele afirmou que ganhou parte do material e os outros minérios foram retirados na Paraíba, mas não soube detalhar os fatos.

O motorista poderá responder por usurpação de bem ou matéria-prima da União. Caso condenado, a pena é de detenção varia de um a cinco anos e multa.

Agentes encontraram sacos com 58 kg de pedras lapidadas e 300 kg de pedras brutas (Foto: Divulgação/Divulgação/Nucom PRF/PE)

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Arcoverde, também no Sertão de Moxotó. As pedras serão levadas para a Polícia Federal em Caruaru, no Agreste, onde devem ser periciadas e identificadas se são preciosas ou não.

