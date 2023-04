A- A+

liberação da via Veículos envolvidos em acidente são retirados da BR-408, em São Lourenço da Mata Estrada segue interditada no sentido Recife

Os últimos veículos envolvidos no acidente do início da tarde desta terça-feira (15) estão sendo retirados da via, na BR-408, em São Lourenço da Mata. Carcaça de um dos carros que pegou fogo no acidente só pode ser removia por guincho.

O tráfego de veículos na estrada segue com tranquilidade e em pouco volume no sentido da via que vai ao interior de Pernambuco. Já no sentido Recife, a estrada segue interditada para retirada de carcaças dos veículos envolvidos no acidente.

Para liberar a via, foi necessária a ação de uma retroescavadeira, que removeu tijolos espalhados na BR. Um dos veículos envolvidos no acidente transportava o material de construção.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estão no local acreditam que extensão está abaixo dos quatro quilômetros divulgados pela corporação no último boletim, às 15h.

