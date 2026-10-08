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imprensa Veículos expulsos da Casa Branca pedem a juiz que garanta seu acesso Os jornalistas da CNN e MSNBC foram readmitidos na Casa Branca em 24 de setembro por decisão do juiz, seis dias após o presidente americano revogar suas credenciais sem aviso prévio

As emissoras CNN e MSNBC e o veículo digital Politico pediram, nesta quinta-feira (8), a um juiz federal de Washington que prorrogue seu acesso à Casa Branca por tempo indeterminado.

Os jornalistas desses veículos foram readmitidos na Casa Branca em 24 de setembro por decisão do juiz, seis dias após o presidente americano revogar suas credenciais sem aviso prévio. Mas seu acesso a alguns eventos na Casa Branca ou a viagens, especificamente no avião presidencial, continua proibido.

Após uma audiência de cerca de uma hora, o juiz Timothy Kelly prorrogou sua decisão de devolver as credenciais de acesso aos três veículos até a próxima terça-feira, quando vai se pronunciar sobre o pedido para prorrogar indefinidamente sua decisão.

"O interesse público pesa consideravelmente em favor do restabelecimento do acesso, para que a população continue sendo informada sobre o presidente e seu governo", argumentou Theodore Boutrous, advogado dos veículos.

O representante do governo, Michael Velchik, reiterou hoje argumentos envolvendo a "segurança nacional" e a violação das "normas jornalísticas" para justificar a medida de Trump. "Retratar o governo sob uma ótica negativa constitui uma violação das normas jornalísticas?", questionou o juiz.

Em cartas aos três veículos, a Casa Branca criticou, em particular, informações dos últimos meses sobre a escassez de munição das Forças Armadas devido à guerra contra o Irã, uma situação que o Pentágono acabou reconhecendo no mês passado.

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