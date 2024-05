"Veio a falecer": mulher envia "nota de falecimento" após dar golpe com Pix falso em Camaragibe

A- A+

Uma cliente de uma pizzaria do bairro do Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), aplicou um golpe de mais de R$ 800 no estabelecimento enviando falsos comprovantes de transferência bancárias por Pix. A mulher ainda enviou uma "nota de falecimento" alegando que havia morrido após ser cobrada pelo valor não pago.

O caso viralizou nas redes sociais após o proprietário da Delicious Pizzaria denunciar a história. Ele compartilhou capturas de tela de conversa com a golpista em que aparece o envio da "nota de falecimento", além de alguns dos pedidos feitos por ela.

As compras foram feitas pela suposta estelionatária durante março e abril. Somente o que foi encontrado pela pizzaria soma seis pedidos, todos de valores elevados, que totalizaram R$ 814.

A Folha de Pernambuco conversou com Alex Renato Silva, o proprietário da pizzaria. Ele afirmou que a golpista estudou com ele.

"Por ser uma pessoa conhecida, passa uma confiança. Ela mandava os comprovantes e depois de um tempo comecei a estranhar porque ela estava fazendo pedidos recorrentes e de valores altos. O pessoal falava que ela estava pedindo de novo e eram pedidos de R$ 140, R$ 150", afirmou o empreendedor.

No último pedido, a mulher mostrou o comprovante no momento da entrega, mas Alex percebeu que o valor não havia caído na sua conta bancária. No dia seguinte, ele foi até uma agência bancária mostrar os comprovantes. Foi quando os funcionários do banco detalharam as irregularidades nos documentos.

"[O funcionário] mostrou tudo que havia errado no comprovante: data, tamanho da fonte. Falaram que nenhum Pix que ela mandou tinha caído", acrescentou Alex Renato.

Após atestar que as transferências eram falsas, Alex procurou a mulher por mensagem. Foi quando surgiu a "nota de falecimento":

"É com muita tristeza que comunicamos a todos os contatos de [nome da mulher], que infelizmente pela manhã ela veio a falecer depois de algumas complicações durante a cirurgia feita de manhã, devido a um acidente que ela sofreu na madrugada. Peço oração por todos nós familiares e principalmente à mãe dela que viajou ontem. Por favor, respeite o luto da família"

"A gente sabia que ela não tinha morrido. Tentamos entrar em contato, fui na residência, falei com ela para tentar receber o dinheiro", continuou o proprietário, acrescentando que, após a publicação do vídeo nas redes sociais, recebeu informações de que a mulher já havia praticado golpes similares em outros estabelecimentos.

"Eu acho que por ela já ter feito isso em outros estabelecimentos achou que com a gente não daria em nada", emendou Alex. "Em outro estabelecimento, ela deu um golpe de mais de R$ 1 mil".

O prejuízo, segundo o proprietário da pizzaria pode ser ainda maior. Isso porque ele acrescenta que a golpista pode ter feitos outros pedidos à loja usando outros nomes e endereços.



Alex então procurou a polícia e prestou queixa na Delegacia de Camaragibe. Depois disso, ele gravou o vídeo que publicou em seu perfil no Instagram.

Por meio de nota enviada à reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou ter registrado o caso, em 13 de maio. A ocorrência é investigada como estelionato e fraude.

O crime de estelionato, quando alguém pratica golpes para tentar obter vantagens, está previsto no artigo 171 do Código Penal. A pena aplicada pode ser de 1 a 5 anos de reclusão.

Já o crime de fraude, contido no artigo 179 do CP, tem como pena detenção de seis meses a dois anos, ou multa.



"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até a elucidação dos fatos", disse a Polícia Civil.

Por fim, Alex fala que agora está correndo atrás do prejuízo. "Ela mandou uma mensagem acho que faz dois dias e disse que ia ver se conseguia pagar", finalizou o proprietário da pizzaria.

