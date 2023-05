A- A+

Marcando a programação do Maio Amarelo, campanha voltada para a prevenção e segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) realizou, neste domingo (21), uma ação educativa na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o agente de trânsito do Detran Josias Gomes destacou cinco dicas essenciais para garantir a segurança de condutores e pedestres, evitando acidentes e tornando o dia a dia no tráfego mais pacífico.

“Estamos aqui no centro do Recife em comemoração ao Maio Amarelo, mês em que a gente está trabalhando para tentar reduzir os índices de acidentes que ocorrem aqui no nosso Estado. E há dicas importantes para que a população possa se conscientizar e praticar suas ações no trânsito de forma segura”, comentou.

Confira 5 dicas de segurança

1 - Uso do cinto de segurança

Como explica o agente de trânsito, uma medida indispensável é a utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo.

“A gente observa que muitos condutores ao dirigirem seus veículos esquecem que, no banco de trás, o seu passageiro deve usar o cinto de segurança. Então, todo condutor tem responsabilidade em verificar se todos os ocupantes do veículo estão usando devidamente o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas, então é imprescindível que, ao entrar no veículo, todos os ocupantes o utilizem”, frisou.

2 - Não usar aparelho celular enquanto dirige

O telefone celular não deve ser utilizado pelo condutor enquanto dirige o veículo. A prática fere o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode ocasionar graves acidentes ao diminuir a atenção do motorista.

“A gente observa também que muitos condutores utilizam muito o telefone celular, e a gente sabe que o uso do telefone celular distrai o condutor, tira a atenção do condutor com relação ao trânsito, com relação à via. Então, se precisar atender ao seu celular, para num local seguro, atende o celular, e depois volta a conduzir o veículo. Atender o celular no trânsito é muito perigoso, é uma infração do trânsito e está causando muito acidente”, comentou o agente.

3 - Respeito ao pedestre

Outra ação destacada pelo Detran é a necessidade de respeitar a locomoção dos pedestres pelas vias, garantindo-lhes preferência e aumentando a segurança no trânsito.

“A gente observa que, infelizmente, muitos condutores, ao trafegarem nas vias abertas de circulação, não respeitam o pedestre, seja numa travessia de pedestres, seja numa parada em obediência ao semáforo. O pedestre tem que ser respeitado. Os condutores, inclusive, esquecem que eles também são pedestres. Então, vamos observar as regras de circulação, respeitar a sinalização para garantir o mínimo de segurança para todas as pessoas que utilizam o trânsito”, disse.

4 - Respeito aos ciclistas

O agente de trânsito ressaltou, ainda, o dever de respeitar o tráfego de ciclistas nas vias. De acordo com o CTB, a distância lateral do ciclista é 1,5 m e deve ser mantida pelo veículo que se aproxima ou ultrapassa a bicicleta de forma lateral.

“É preciso dar atenção especial ao ciclista. O ciclista é um ator muito importante para o trânsito. A gente vê que muitos municípios estão dando prioridade para criação de ciclovias, ciclofaixas, e a gente observa que esse público tem crescido muito. Então, é importante que o condutor respeite também o ciclista porque esse público merece a nossa atenção e também tem o direito de transitar na via de forma segura”, afirmou Josias Gomes.

5 - Equipamento adequado para crianças

Completando a lista de dicas essenciais, é fundamental garantir que o transporte de crianças em automóveis ocorra de forma segura. Para tanto, é preciso utilizar equipamentos adequados, como cadeirinhas, para cada faixa etária.

Bebê-conforto ou “conversível” - para crianças até um ano de idade

“Esse equipamento é utilizado para aquelas crianças de zero a um ano. Então, quando você for utilizar no veículo, esse equipamento tem que estar com o encosto dele voltado para o fluxo dos veículos. A criança de zero a um ano deve utilizar esse equipamento”, reforçou o agente.

Cadeirinha - para crianças entre 1 e 4 anos de idade

“Já as crianças acima de um ano e até 4 anos de idade devem utilizar a cadeirinha. Esse equipamento é fixado de acordo com o fluxo do veículo, não precisa ser invertido. E a gente deve observar também as recomendações dos fabricantes porque cada fabricante quando projeta o equipamento tem uma maneira própria de fixar o equipamento junto ao banco do veículo. Então, é interessante olhar o manual que o fabricante disponibiliza para a colocação perfeita e segura do equipamento no veículo”, destacou.

Assento de elevação - para crianças entre 4 e 7 anos e meio.

“O assento de elevação é utilizado para crianças de 4 a 7 anos e meio. A criança com até 7 anos e meio deve utilizar esse equipamento, porém a legislação também especifica que se a criança já tiver 1,45 m, ela pode dispensar a utilização desse equipamento antes mesmo dos 7 anos e meio de idade porque ela já vai ter a altura necessária para que o cinto de segurança não passe junto do pescoço da criança e passe corretamente no abdômen, garantindo, assim, a segurança dos nossos pequenos”, concluiu o agente de trânsito.

