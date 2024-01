Veja a maneira certa de higienizar sua garrafa reutilizável

Garrafas de água reutilizáveis são uma ótima maneira de se hidratar e manter a energia. Muitas podem ajudar a minimizar a exposição aos nanoplásticos. Elas estão na moda e são melhores para o meio ambiente do que as garrafas plásticas. Mas eles também podem se tornar um verdadeiro salão de horrores mofados quando você se esquece de lavá-los.

Se você foi um pouco negligente ao limpar sua garrafa, deveria se preocupar? Aqui está o que os cientistas sabem sobre os riscos à saúde dos diferentes tipos de mofo, como evitar seu acúmulo em sua garrafa e quando desistir e comprar uma nova.

O que acontece se você não limpar sua garrafa corretamente?

“O mofo prospera em ambientes úmidos”, disse a Dra. Wanda Phipatanakul, imunologista que estuda alérgenos ambientais no Hospital Infantil de Boston.

Se a água ficar na sua garrafa por dias, ela pode criar um terreno fértil para os esporos de mofo do ar e dos canos da sua casa se estabelecerem e se multiplicarem, disse o Dr. Existem alguns comuns que podem colonizar sua garrafa: Cladosporium, que é conhecido por sua aparência verde escura ou marrom; Penicillium, que pode se manifestar em tons azuis ou verdes; Aspergillus, que pode aparecer como manchas brancas, amarelas ou verdes; e Stachybotrys, que aparecem como manchas pretas.

Mas esses fungos não são os únicos organismos que crescem em ambientes escuros e úmidos. Cada vez que você toma um gole de água, você também pode transferir bactérias da boca para a borda ou bico da garrafa. Às vezes, esses micróbios podem se agregar aos fungos para formar biofilmes viscosos.

Se você colocar algo diferente de água – como uma bebida esportiva – em sua garrafa ou deixar resíduos de alimentos de algo que você comeu, os açúcares deixados para trás podem acelerar o crescimento desses microrganismos.

Beber de uma garrafa mofada pode prejudicar a saúde?

Beber um pouco de água de uma garrafa mofada pode ser nojento, mas provavelmente não causará muitos danos – contanto que você não continue bebendo e limpe sua garrafa imediatamente, disse o Dr. Phipatanakul. A maioria das espécies de fungos é bastante inofensiva e nosso sistema imunológico é hábil em se livrar desses patógenos quando os encontramos, disse ela.

Algumas pessoas, no entanto, podem ser mais sensíveis à exposição ao mofo, como aquelas com sistema imunológico comprometido, asma ou alergias ao mofo. Esses indivíduos podem ter maior probabilidade de ter dores de cabeça, fadiga ou outros sintomas clássicos de alergia, como congestão nasal.

Na maioria das vezes, uma esfoliação rápida com água e sabão deve bastar. Mas se você quiser fazer uma limpeza mais profunda a cada poucas semanas, experimente mergulhar a garrafa por 30 minutos em partes iguais de água e vinagre branco, que é conhecido por matar esporos de mofo .

Misturar vinagre com bicarbonato de sódio também pode criar efervescência para ajudar a desalojar fisicamente algum mofo. Ou você pode obter um efeito semelhante usando pastilhas para dentaduras. Apenas lembre-se de desmontar todas as partes destacáveis da sua garrafa, como canudos ou válvulas onde o mofo pode se esconder. E deixe tudo secar antes de usar novamente.

Se ainda houver sujeira em sua garrafa depois de esfregá-la e encharcá-la, o Dr. Phipatanakul disse: “Eu simplesmente me livraria dela”. Será melhor beber de uma garrafa nova.

E qualquer pessoa que ingira ou inale muito mofo durante várias semanas pode sentir náuseas e dores de estômago . Mas não há nenhuma evidência de que a exposição de curto prazo ao mofo possa causar sérios problemas de saúde, como bronquite, confusão mental, fadiga crônica ou até mesmo uma visita ao pronto-socorro, como sugerem muitos vídeos do TikTok. “Não vejo muitas pessoas acabando no hospital por causa de mofo em suas garrafas de água”, disse o Dr. Phipatanakul.

Os níveis de mofo em uma garrafa de água provavelmente não serão altos o suficiente para desencadear essas reações, disse o Dr. Phipatanakul. Se você estiver apresentando sintomas que suspeita serem causados por sensibilidade a mofo, também é possível que esteja sendo exposto a esporos de mofo de outras fontes, como umidificador, banheiro ou até mesmo as paredes de sua casa.

Como prevenir o acúmulo de mofo

Para manter sua garrafa de água limpa, lave-a todos os dias ou, no mínimo, uma vez por semana. Se puder ser lavado na máquina de lavar louça, lave-o na configuração de água mais quente. Se você estiver lavando as mãos, certifique-se de usar uma escova para garrafas para limpar gargalos estreitos e o interior dos canudos, disse o Dr.