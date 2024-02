Veja a posição do Brasil no ranking que lista as 30 maiores forças navais do mundo em 2024

A- A+

O Global Firepower, um ranking que analisa o poderio militar das nações, avaliou a frota marítima de 145 países, classificando-os pela quantidade de unidades navais subaquáticas e de superfície. A classificação leva em conta navios de guerra, como submarinos, porta-aviões, anfíbios, corvetas e fragatas que compõem o arsenal de cada marinha, sem levar em conta projetos em desenvolvimento ou planejados para 2024.

Rússia, China e Coreia do Norte ocuparam o pódio da classificação. Com um arsenal de 781 navios, a Marinha de Vladimir Putin é a maior força naval do mundo, de acordo com o Global Firepower. Um porta-aviões, 12 fragatas, 14 destruidores, 47 minas navais, 65 submarinos, 83 corvetas e 122 navios de patrulha fazem parte do arsenal russo.

Em segundo e terceiro lugar, a China e a Coreia do Norte possuem de 730 e 505 navios, respectivamente.

Maior potência militar do mundo, os Estados Unidos ocuparam o quarto lugar da classificação, contabilizando 472 navios, segundo o ranking. O país dispõe de unidades como 11 porta-aviões, nove porta helicópteros, 75 destruidores, 23 corvetas, 64 submarinos, cinco navios de patrulha e oito minas navais.

A Marinha Brasileira aparece em 23º lugar, sendo a 4ª maior força naval da América Latina, depois de Colômbia (237 navios), México (194 navios) e Bolívia (173 navios). De acordo com o ranking, a força marítima conta atualmente com 134 navios, entre eles 23 navios de patrulha, seis fragatas, cinco minas navais, quatro submarinos, duas corvetas e um porta-helicóptero.

Confira o ranking das 30 maiores marinhas, segundo o Global Firepower:

- Rússia (781 unidades)

- China (730)

- Coreia do Norte (505)

- Estados Unidos (472)

- Suécia (353)

- Indonésia (333)

- Itália (309)

- Índia (294)

- Tailândia (293)

- Sri Lanka (270)

- Finlândia (246)

- Colômbia (237)

- Mianmar (227)

- Argélia (213)

- Coreia do Sul (200)

- México (194)

- Grécia (187)

- Turquia (186)

- Bolívia (173)

- Espanha (168)

- Japão (155)

- Egito (140)

- Brasil (134)

- Nigéria (133)

- Chile (130)

- França (128)

- Kuwait (123)

- Catar (123)

- Marrocos (121)

- Bangladesh (117)

