O Dia de Finados, historicamente, é a data onde há maior número de visitações aos cemitérios ou crematórios. A população se dirige a esses locais para prestar homenagens, fazer preces e trazer à memória entes queridos que um dia se foram. Com isso, os cemitérios prepararam uma programação religiosa especial, nesta quinta-feira (02), onde é celebrado o feriado, com missas, palestras e cultos ecumênicos.

Entre as recomendações para quem vai aos cemitérios da Região Metropolitana do Recife estão o uso de protetor solar, roupas leves e também é preciso tomar bastante água, por causa do calor excessivo pela exposição total ao sol.

Veja a programação dos principais cemitérios da RMR

Recife

Os cemitérios de Santo Amaro, Parque das Flores e Casa Amarela contarão com celebrações religiosas durante todo o dia. Na quarta-feira (1º), acontecerão às 7h (missa), 8h30 (recitação do santo), às 10h (celebração da missa), às 12h (missa), às 14h30 (recitação do terço) e às 16h. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Recife e Olinda, Dom Limacedo Antônio da Silva, irá celebrar, na quinta-feira (02), a missa das 10h em Santo Amaro. A missa das 16h no Parque das Flores será celebrada pelo arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. No Cemitério da Várzea, a programação religiosa começa às 10h.

Olinda

As necrópoles de Águas Compridas e Guadalupe vão funcionar das 7h às 17h, na quinta-feira (02). Haverá, em cada um, uma missa às 8h e cultos evangélicos às 13h e 15h. No Dia de Finados do ano passado, foram cerca de 3 mil visitantes nos dois cemitérios.

Jaboatão dos Guararapes

Os cemitérios da cidade (da Muribeca, da Saudade e do Parque da Paz) vão estar abertos ao público das 8h às 17h. No Parque da Paz, localizado em Cajueiro Seco, estão programadas missas nos horários das 9h, 11h, 14h e 15h, assim como cerimônias para o público evangélico e mórmon. A expectativa da Prefeitura é de receber, ao menos, 10 mil pessoas.

Paulista

Abrindo as celebrações às 9h, o Cemitério e Crematório Morada da Paz, na Vila Torres Galvão, em Paulista, fará uma missa e depois um culto, às 11, no Espaço Ecumênico. À tarde, por volta das 14h, haverá uma palestra espírita e uma segunda missa, às 16h, quando se encerra a programação. O local vai distribuir balões para o público homenagear os entes queridos. Músicos estarão no local entoando canções para acalentar o público.

A campanha Instantes do Grupo Morada também está inclusa na programação do Dia de Finados. Neste ano, o movimento faz um manifesto de reflexão e resgate aos bons tempos que as pessoas viveram junto àquelas que mais amaram, onde o relógio parecia parar e nada mais ao redor importava.

Cabo de Santo Agostinho

Quem for aos cemitérios de Santo Estevão, em Ponte dos Carvalhos, e do Centro do Cabo de Santo Agostinho, nesta quinta-feira (02), assistirá às apresentações de música erudita e popular. O concerto no Dia de Finados faz parte do projeto “Saudade Sim, Tristeza não”, criado pela Prefeitura para receber os visitantes que, nesta data, vão reverenciar seus entes queridos e amigos que já partiram. As apresentações acontecerão das 8h às 16h, realizadas pelo grupo Aglaia In Concert.

A partir das 16h, uma missa em celebração a data será realizada pelo monsenhor José Severino. Durante todo o dia haverá a distribuição de rosas para os visitantes.

Nesta quinta-feira também começa a funcionar o novo velório. O espaço foi requalificado e recebeu duas novas salas, além da administração e banheiro adaptado para pessoas com deficiência.

Outros cemitérios do Estado

Cemitério Santo Antônio – Abreu e Lima

14h – Missa



14h – Missa Cemitério de Cruz de Rebouças – Pancó (Loteamento Santo Antônio)

8h – Missa



8h – Missa Cemitério Vale da Saudade – Igarassu

11h – Missa



11h – Missa Cemitério Municipal de Itamaracá

16h – Missa



16h – Missa Cemitério Nossa Senhora da Conceição – Itapissuma

6h30 – Missa



6h30 – Missa Cemitério São Gonçalo – Itapissuma

17h – Missa



17h – Missa Cemitério São José – Cabo de Santo Agostinho

16h – Missa



16h – Missa Cemitério Municipal de Camaragibe

6h, 9h, 15h e 17h - Missa



6h, 9h, 15h e 17h - Missa Cemitério Municipal de São Lourenço da Mata

7h e 16h – Missa

