Cuidar dos pés é fundamental para uma vida com qualidade. Ainda assim, com o passar dos anos, é comum perder um pouco do equilíbrio e da massa muscular nos membros, o que gera maior probabilidade de quedas.



Por isso, adotar alguns hábitos, como uma boa higienização, tratar ferimentos e optar por sapatos confortáveis, por exemplo, são de grande importância para a manutenção de uma rotina saudável.

"Eu sempre oriento os pacientes a escolherem bem os seus calçados. Eles têm que se adaptar ao nosso pé, e não o contrário. Sempre oriento para mulheres não usarem sapatos com bico triangular, porque ele piora muito para aquela pessoa que tem predisposição para joanete", recomendou o médico ortopedista Orlando Frade.

Cuidados durante atividades físicas

Atividades físicas são, claro, muito importantes para a manutenção e fortalecimento da musculatura do pé. Ainda assim, segundo o médico, é preciso tomar alguns cuidados para não lesionar o membro.

"Ao invés de fazer uma corrida ou atividades que envolvam salto, você pode fazer uma atividade na água, como natação. Isso alivia um pouco a pressão naquela região. Sem falar que pode auxiliar na perda de peso para pacientes que estejam com sobrepeso", afirmou.



Médico ortopedista Orlando Frade. Foto: Divulgação



O que fazer em caso de doenças

O objetivo sempre tem que ser a prevenção, mas, caso passe por alguma enfermidade, é importante tomar alguns cuidados. Segundo o médico, as doenças mais comuns são pé plano, calos, artroses e até joanetes.

No caso de surgimento de alguma dessas doenças, o médico recomenda a procura por um tratamento o mais rápido possível. Como o cuidado precisa ser constante, de preferência, o auxílio médico deve vir ainda na infância, quando sintomas podem já aparecer. "Eu sempre recomendo que um paciente que tem o pé plano ou o pé sintomático procure avaliação ortopédica porque naquele momento é a hora de agir. Se a gente deixar para frente, começa a gerar deformidade, algumas estruturas começam a degenerar e a artrose pode chegar", afirmou.

Se os cuidados forem feitos da maneira correta, alguns tratamentos mais simples podem ser adotados, como palmilhas para pés com calos, por exemplo. Ainda assim, em caso de doenças como a joanete, que é hereditária e progressiva, apenas intervenções cirúrgicas podem reverter o problema. Ainda assim, isso não precisa ser um motivo de medo.

"Com relação às técnicas cirúrgicas, foi uma das maiores revoluções que a gente viu nos últimos tempos. A gente antigamente tinha muitas cirurgias mutilantes, incapacitantes, e com um índice de recorrência muito grande. Hoje a gente tem técnicas que a gente chama de minimamente invasivas, que a gente não desvitaliza o osso. A gente vai conseguindo arrumar aquele pé de uma forma que ele fique bem congruente. A gente consegue fazer o paciente andar no dia seguinte, sem problemas. Em três meses, ele já vai poder fazer atividades com carga", afirmou.

Confira, abaixo, mais algumas dicas para manter os pés saudáveis.

Mantenha os pés limpos e secos;

Evite o compartilhamento de sapatos;

Opte por sapatos confortáveis, que encaixem com o seu pé;

Examine constantemente para ver se há problemas que requerem tratamento;

Use meias para manter os pés secos e evitar doenças de atrito com a pele;

Faça alongamentos diários;

Em caso de surgimento de sintomas, procure uma avaliação ortopédica.

