Veja antes e depois da área do hospital atingida por míssil na Faixa de Gaza; vídeo

Um ataque aéreo a um hospital na Faixa de Gaza deixou ao menos 500 vítimas nesta terça-feira (17), informou Ashraf al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde palestino. Segundo o Hamas, o número de mortos seria superior a 870. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu negou que as Forças Armadas israelenses sejam responsáveis pela explosão, e acusou “terroristas bárbaros” de estarem por trás da tragédia.

Segundo as Forças Armadas de Israel, o bombardeio teria sido promovido pelo grupo extremista palestino Jihad Islâmica — que, por sua vez, também negou ter atingido o hospital. Em meio à troca de acusações, a Defesa Civil Palestina classificou o caso como “um bombardeio sem precedentes”. Esta é a 11ª unidade de saúde em Gaza a ser atingida por mísseis desde o início da guerra, conforme levantamento do “The Washington Post”.

Fundado em 1882, o Hospital Árabe al-Ahli é o mais antigo de Gaza. Segundo a organização de direitos humanos “Amos Trust”, o hospital era definido como “um refúgio de paz e esperança no meio de uma das áreas mais problemáticas do mundo”. O local tratava mais de 45 mil pessoas todos os anos. Ainda segundo a ONG, “as restrições à circulação e às importações significam que o hospital fica muitas vezes sem medicamentos básicos” e “fornecimentos limitados de eletricidade”.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf