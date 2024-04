Veja antes e depois dos fugitivos de Mossoró presos após 51 dias de buscas

A- A+

Os dois homens que fugiram a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, passaram 51 dias foragidos antes de serem presos nesta quinta-feira, no Pará. Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 36, ambos do Acre, são envolvidos em guerras de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre e têm ligação com o Comando Vermelho, uma das principais quadrilhas do gênero no país.

Ambos são do Acre e estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde 27 de setembro de 2023, conforme divulgado na época pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram localizados no Pará. Foto: PF/Reprodução

Deibson Cabral Nascimento

Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, é tido como um criminoso de "alta periculosidade" e que há anos está envolvido numa guerra sangrenta entre facções no Acre. Em pedidos de habeas corpus protocolados pela defesa dele no Superior Tribunal de Justiça (STJ), consta nos processos que os recursos foram indeferidos justamente com base em decisões anteriores já tomadas na esfera estadual, e que também embasavam a solicitação de transferência dele para o complexo de segurança máxima.

"Deibson Cabral Nascimento (também conhecido como Tatu ou Deisinho) é considerado de alta periculosidade em virtude de seu comportamento carcerário indisciplinado, por ter empreendido e ter tentado empreender fugas, dentre outras ocorrências internas. Na época em que foi transferido para o sistema penitenciário federal estava arquitetando a execução de alguns policiais militares aqui no Estado", argumentou o Tribunal de Justiça do Acre, em entendimento também reproduzido pelo STJ.

O documento acrescenta ainda que Deibson e outros suspeitos citados no mesmo processo "exercem grande influência, de forma muito negativa, no comando das organizações criminosas que se alastram neste Estado (Acre), utilizando-se de suas esposas para poderem repassar ordens e orientações para sua facção criminosa". Diz ainda o relatório que "na época em que foi transferido para o sistema penitenciário federal, Deibson estava arquitetando a execução de alguns policiais militares".

Rogério da Silva Mendonça

Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, também é citado como um criminoso "extremamente frio". Em um dos registros que constam contra ele na Justiça, há o assassinato de um adolescente de 16 anos. Outros dois também respondem pelo crime. Taylon Silva dos Santos foi morto com um tiro na cabeça em abril de 2021 . A ordem teria partido de dentro da cadeia. O motivo — considerado torpe — teria sido o fato de o garoto ter ofendido um dos membros da facção criminosa, preso ao lado de Rogério. Ele também é conhecido como Querubim, Chapa ou Cabeça de Martelo.

Em fotos que constam nos registros penitenciários, também é possível notar que Rogério possui o símbolo nazista da suástica tatuado numa das mãos.

Tanto Rogério, quanto Deibson fazem parte da mesma facção criminosa do Rio de Janeiro que hoje também atua no Acre e, nos últimos anos, tem promovido conflitos violentos contra outras três facções que disputam território e pontos de venda de drogas no estado.

