Mobilidade Veja as 29 linhas de ônibus da RMR que terão reforço para o Réveillon Grande Recife anunciou o esquema especial

Para quem for comemorar a chegada do Ano Novo nas cidades do Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, o Grande Recife Consórcio de Transporte fará um reforço de frota e viagem em linhas que passam próximo aos principais pontos de festa.

Serão 192 ônibus que, juntos, farão 1.620 viagens. Ou seja, 34 coletivos e 284 viagens a mais, da noite do sábado (31) até o domingo (1º), que em feriados comuns.

Confira as linhas que terão reforço de frota ou viagem:

011 – Piedade/Derby

036 – Aeroporto (Bacurau)

061 – Piedade

063 – Jardim Piedade (Bacurau)

071 – Candeias

073 – Candeias (Bacurau)

080 – TI Joana Bezerra/Boa Viagem

118 – Prazeres/Boa Viagem

155 – Jordão Baixo/Boa Viagem

910 – Piedade/TI Rio Doce

881 – TI Xambá/Rio Doce (Getúlio Vargas)

882 – TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti)

1956 – Igarassu (Bacurau)

1964 – TI Igarassu/TI Macaxeira

1968 – Ilha Itamaracá/TI Igarassu

1982 – Conjunto Beira Mar/Derby

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1985 – Rio Doce (Bacurau)

1992 – Pau Amarelo

1994 – Conjunto Beira Mar

1995 – Pau Amarelo (Bacurau)

129 – Paiva/TI Cabo

139 – TI Cabo/TI Cajueiro Seco

157 – Gaibu/TI Cabo

160 – Gaibu/Barra de Jangada/via Paiva

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco

183 – Ponte dos Carvalhos/TI Cajueiro Seco

184 – Cabo (Bacurau)

185 – TI Cabo

206 – TI Barro/TI Prazeres (Jordão)

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 07h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, e o Whatsapp (99488.3999), das 05h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

