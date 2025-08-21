Qui, 21 de Agosto

Veja causas de queda de cabelo que você talvez não conheça

Uma delas é a condição chamada de eflúvio telógeno, que apresenta uma ação curta sobre os fios

Foto: Pixabay

Já se deparou com uma escova mais cheia de fios de cabelo do que o normal? A queda de cabelo é um problema que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando os fios caem em grandes quantidades isso pode afetar a autoestima e até mesmo indicar um problema de saúde que deve ser averiguado.

Dentre as causas mais conhecidas para a queda de cabelo, está a alopecia androgenética, que provoca a perda progressiva do cabelo e pode levar à calvície. Essa perda dos fios é genética e se inicia na adolescência, mas se torna aparente após os 40 anos.

A alopecia induzida por quimioterapia, que ocorre em pessoas que estão recebendo tratamento contra o câncer, também é um motivo bem conhecido. Segundo especialistas, o cabelo volta a crescer ao fim do tratamento, no entanto, pode ser com diferenças na textura ou na cor.

Além disso, a alopecia por tração, comum em pessoas que fazem tranças apertadas ou extensões nos fios, é causada pela forma com que os penteados criam tensão nos fios, fazendo com que eles se arrebentem.

Veja causas de queda de cabelo menos conhecidas:

Alopecia areata
A alopecia areata, por sua vez, é considerada uma doença inflamatória. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos podem desencadear ou agravar o quadro. Mas os principais fatores para o seu surgimento são a genética e quadros autoimunes.

Alopecia cicatricial
A alopecia cicatricial é considerada o estágio final da queda, quando os fios não crescem mais nos locais de onde caíram e se forma uma cicatriz. Por isso, se diferencia dos outros tipos, já que os cabelos não voltam mais a se desenvolver.

Eflúvio telógeno
A perda normal de fios de cabelo é de 30 a 150 por dia, mas quando eles começam a cair em quantidades maiores se chama de eflúvio telógeno. A SBD explica que o eflúvio tem uma duração predeterminada de dois a quatro meses, caso não haja outra doença associada.

Tricotilomania
A tricotilomania, também chamada de "mania de puxar os cabelos", é a ação constante de arrancar fios de cabelo, o que resulta na perda dos fios, sem motivação estética. Ela é um problema de saúde mental que está dentro no grupo de comportamentos repetitivos focados no corpo.

