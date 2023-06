Veja cinco momentos em que o Cristo Redentor caiu nas graças dos internautas

A- A+

Ele é parte da paisagem carioca e uma das sete maravilhas do mundo moderno. E ainda emociona e "quebra" a internet em algumas ocasiões. Uma delas ocorreu esta semana: uma foto que mostra o Cristo Redentor "abraçando" a lua cheia viralizou nas redes sociais.



O registro feito da Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, pelo fotógrafo Leonardo Sens e mostra, num ângulo, o satélite natural da Terra perfeitamente encaixado nos braços do monumento, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Essa não foi a única vez em que a estátua caiu no gosto dos internautas. Em fevereiro deste ano, o fotógrafo Fernando Braga impressionou o mundo com um registro do momento em que um raio atingiu o Cristo. A imagem foi compartilhada até mesmo pelos atores Will Smith e Viola Davis.

Na ocasião, uma avaliação foi feita no Cristo e foi constatado que a estátua em si não sofreu danos, mas o sistema de iluminação e o de internet sofreram avarias.

Em março, o monumento voltou a ser assunto nas redes sociais quando o casal de empresários de Anápolis (GO) Weder Eustáquio e Dieuler Ângelo viralizou com fotos do batizado do filho deles, realizado no Santuário do Cristo Redentor. Os registros mostram a cerimônia e os dois juntos com o bebê aos pés da estátua.

Outro momento em que o Cristo foi assunto nas redes foi quando ficou às escuras, em 22 de maio deste ano. As luzes foram desligadas num ato de solidariedade ao atacante Vinicius Junior, vítima de racismo na Espanha.

Em 28 de maio, a imagem que agitou a web foi a da cantora americana Lana Del Rey, de passagem pelo Rio para participar do festival Mita, fazendo uma visita ao monumento e também recebendo uma benção no santuário. De quebra, o irmão, Charlie Grant, aproveitou a ocasião para escalar a estátua.

