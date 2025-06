Veja como está o trânsito na BR 232, nesta terça-feira (24), dia de São João

A- A+

A BR 232 está entre as principais rodovias que cortam o estado de Pernambuco. Já no início da tarde desta terça (24), dia de São João, ela já começa a apresentar congestionamento. Muitas pessoas, que foram aproveitar o feriadão nos municípios do interior agora voltam para casa.

A rodovia federal dá acesso a diversos municípios, como Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde, Serra Talhada e Salgueiro.

Em Vitória de Santo Antão, entre os kms 46 e 52, o trânsito é lento. O mesmo vale entre os kms 30 e 38, em Moreno. Dos kms 12 a 9, em Jaboatão dos Guararapes, na altura do Atacado dos Presentes, também há pontos de retenção.

No total, já são mais de 10 km de congestionamento. O trânsito também apresenta lentidão no município de Gravatá. No sentido interior, não há qualquer ponto de retenção.

Lombada desligada

Para otimizar o fluxo de trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagens de Pernambuco (DER-PE) desligou, desde o meio-dia da última sexta-feira (20) a lombada eletrônica do quilômetro 10,7 da BR 232. O equipamento volta a ser ligado às 5h desta quarta (25).



Engavetamento

Segundo a PR, houve um engavetamento de três carros por volta das 13h35, no Km 72 da BR 232, em Gravatá, sentido Recife. Ninguém ficou ferido e os veículos foram retirados da pista.

