[Fotos] Veja como estão ruas e avenidas no Recife e Região Metropolitana neste domingo (2)

As chuvas deste domingo (2) já provocam alguns pontos de alagamento pelo Recife e Região Metropolitana. Pela manhã e começo da tarde, a equipe de reportagem circulou pelas áreas do Centro e Zona Sul.



A Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira é um dos pontos mais críticos até o momento. Na altura da Ferreira Costam, sentido aeroporto, os carros passam apenas pela faixa da esquerda.



O Centro de Operações do Recife anunciou que a cidade está em estágio de mobilização, com previsão de chuvas para as próximas horas. De acordo com o COP, não há impacto significativo na cidade, mas a equipe segue monitorando.

