Recife Veja como ficou o carro envolvido no acidente em Boa Viagem que vitimou o MC Biel Xcamoso O MC voltava de um show em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e seguia sozinho no veículo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou o carro em que estava o cantor de brega funk, Gabriel Farias de Oliveira, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, de 24 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira (10), em um acidente na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



O MC voltava de um show em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e seguia sozinho no veículo, que colidiu com a fachada do condomínio Maria Leopoldina, nas proximidades do castelinho de Boa Viagem.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente, que aconteceu por volta das 4h. O veículo ficou destruído e partes do carro foram espalhados no entorno no prédio.



O corpo da vítima foi levado para Instituto Médico Legal (IML), do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

