Veja como golpistas têm agido com o Cartão Recomeçar, assistência para vítimas da chuva

Famílias que tiveram seus imóveis atingidos pelas chuvas da última semana na Região Metropolitana do Rio de Janeiro poderão receber o Cartão Recomeçar, uma assistência do governo do estado em razão da situação. O saldo será de R$ 3 mil, voltado para a compra de eletrodomésticos, móveis e material de construção. No entanto, a esperança pode virar tormento se não houver cuidado neste período: criminosos já estão se aproveitando do benefício para aplicarem golpes.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos divulgou um alerta sobre fraudes e golpes contra possíveis beneficiados pelo Cartão Recomeçar. Uma das armadilhas começa pela ida de golpistas até as comunidades afetadas pelas fortes chuvas, pedindo dinheiro para liberar o cartão. A cobrança, no entanto, não existe no processo oficial. E o credenciamento é feito pessoalmente pelo interessado em CRAS ou CREAS de sua cidade, ou outros pontos montados pela prefeituras. Ou seja, o cidadão deve ir até lá, levando documento com foto.

Outra estratégia de criminosos é o envio de um cartão falso para a residência dos moradores dessas comunidades afetadas. Isso não acontecerá, porém, com o cartão verdadeiro. Quando liberado, o Cartão Recomeçar será entregue nos pontos da assistência social municipal e para o próprio beneficiário, que deve apresentar novamente o documento com foto. Ou seja, o beneficiado deverá buscar o benefício.

"Não há outro meio de se cadastrar que não seja pela assistência social de sua cidade. O Estado não vai à comunidade credenciar, não há credenciamento pela internet ou telefone" explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

Mais de 30 mil inscritos

As prefeituras já inscreveram mais 30 mil pessoas para receber o benefício, mas ainda farão um filtro para verificar a elegibilidade delas. Cada núcleo familiar, por exemplo, só tem direito a um benefício.

Após esse processo, a lista final será enviada à Secretaria de Desenvolvimento Social, que checará as informações e encaminhará ao banco para a liberação dos recursos. O cartão será nominal e o saldo dele só será liberado após cerca de dez dias, para evitar fraudes.

