Veja dicas da polícia para se proteger de furtos de celular durante grandes eventos

Mesmo em espaços fechados, a diversão em grandes eventos no Rio tem sido ofuscada por quadrilhas especializadas em furto de celulares. No último fim de semana, por exemplo, as redes sociais exibiram inúmeros relatos de vítimas que perderam seus aparelhos no evento Ensaios da Anitta, na Marina da Glória, na Zona Sul. A Polícia Civil do Rio reconhece a existência desses grupos, e policiais militares chegaram a fazer um vídeo com orientações para o público.

A tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, ressalta que o furto é o crime mais praticado nesta época do ano.

— Os criminosos aproveitam a distração para tirar o celular do bolso da pessoa ou esperam alguém ir comprar bebida e deixar o aparelho no balcão. A recomendação é que as pessoas fiquem bastante atentas, não usem joias de valor e avaliem se é um bom momento para fazer foto.





Cuidados para se proteger:

Evite colares, anéis, alianças, pulseiras e muito dinheiro em espécie.

Para usar o celular, procure um local calmo e fique atento ao seu redor.

Caso utilize transporte por aplicativo, confira informações como o nome do motorista e a placa do veículo.

