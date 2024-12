Veja dicas de Ceia de Natal para quem tem alergia alimentar

Ceia de Natal, família reunida, cada um traz um prato, e aí é aquela comilança em volta da mesa, o que pode ser motivo de estresse para quem tem intolerâncias alimentares ou alguma restrição de saúde. E o que é para ser um momento de confraternização, vira uma confusão.

Foi assim que aconteceu com a jornalista Silvia Borella, que descobriu a doença celíaca há nove anos. E ela logo correu para estudar sobre o assunto.

Por exemplo, não bastava só alguém da família levar o prato, a contaminação cruzada era uma preocupação, lição que todo mundo de casa já aprendeu.

Alimentos frescos, frutas e proteínas magras

Tem os intolerantes e tem também os que estão com problemas de saúde e não podem ter uma dieta livre, como os imunossuprimidos. A dica da presidente do Conselho Federal de Nutrição, Erika Carvalho, é manter a calma e pesquisar. Ela garante que dá, sim, para ter uma ceia farta, bonita e irresistível.

Inovar nas receitas

E quem sabe, seguindo a dica dela, a sua família não acabe adotando uma receita adaptada, como a mais nova queridinha do Natal. Foi o que aconteceu com a Silvia Borella. Ela disse que todo ano o pessoal por lá fica ansioso, esperando a sobremesa.

"A gente tem uma taça, uma espécie de bombom aberto, que a gente faz praticamente todo ano, que você pode fazer com leite condensado sem lactose, se a pessoa tiver problema com lactose, e tem umas camadas de creme branco feito com leite condensado, chocolate e frutas. Fica muito bonito, é a cara do Natal, todo mundo come todo ano".