Veja dicas de como evitar acidentes em academia

O caso de um acidente em uma academia no Ceará que vitimou o motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, de 42 anos, chocou o Brasil e deixou um alerta para quem procura cuidados físicos.

É preciso ter cautela na hora de se exercitar, pois qualquer descuido pode resultar em uma tragédia que pode ser fatal.

O educador físico Anderson Lippelt, de uma academia que fica na Zona Sul do Recife, dá dicas de prevenção de acidentes na hora de malhar.

1 - Cuidado na hora de travar o equipamento

De acordo com o proprietário da academia que Regilânio malhava, apesar de considerar o acidente um “acaso”, é possível que o aluno tenha travado incorretamente o equipamento, que, na verdade, permaneceu solto. Por isso a importância de analisar as travas.

"Sempre é bom redobrar a atenção para a trava. Quando ela está para baixo, o equipamento está impedido de realizar qualquer movimento. Quando o aluno empurra ela, um som é emitido. É o sinal de que a trava está ativa ou não", pontua.

2 - Procurar um profissional de educação física

Segundo o profissional, o primeiro passo que um aluno tem que dar, quando chega a uma academia, é procurar um educador físico. Assim ele vai passar por uma avaliação para saber com quais pesos vai poder treinar.

"Quando um aluno chega, a gente faz uma pré-avaliação do movimento dele. Antes de ele partir para a máquina, a gente faz os movimentos básicos, só com o uso do peso corporal. Quando a gente sente que ele tem segurança no manuseio da máquina, colocamos os pesos ideiais para quem está treinando", explica.

3 - Não sente no equipamento para descansar

Todo exercício tem um tempo de pausa. Para isso, é preciso deixar um pouco o equipamento para repôr as energias e prosseguir com a dinâmica. O profissional de educação física explica os perigos de permanecer na máquina durante essa paralisação.

"A posição [de ficar na máquina] não é ideal para que o aluno fique. O equipamento pode despencar enquanto ele está descansando. O indicado é levantar, com os ombros para fora, corpo reto e os pés no solo. Este é o melhor momento para o descanso", acrescenta.

4 - Manter os cabelos presos

Esse cuidado é imprescindível na hora de malhar, pois a não observância desse ponto pode resultar num verdadeiro efeito dominó, segundo Lippelt.

"Manter os cabelos sempre presos é importante para que eles não enganchem na barra de exercício, puxem a pessoa para trás e cause acidentes", complementa.

