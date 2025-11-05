A- A+

frutas Veja em 8 tópicos o que acontece com seu corpo se você comer abacaxi diariamente Essa fruta é rica em nutrientes e pode ser uma boa opção alimentar para incluir na sua refeição no final do dia; todos os detalhes estão no artigo

Existem muitos mitos sobre o que é melhor comer no jantar. O abacaxi, uma fruta rica em nutrientes, pode ser uma opção saudável para incluir no final do dia sem sacrificar seu sabor doce. Com baixo teor calórico e alto teor de fibras, embora frequentemente associado ao café da manhã, seus benefícios vão além da manhã, tornando-o uma escolha ideal para o jantar.

Abaixo estão os principais pontos sobre o que acontece ao corpo se você comer abacaxi todas as noites:

Benefícios de comer abacaxi à noite

Favorece a qualidade do sono:

É uma fonte natural de triptófano, um aminoácido essencial.

O triptófano é crucial para a produção de serotonina (neurotransmissor que regula o humor, sono e apetite) e melatonina (hormona do ciclo sono-vigília).

Ajuda no descanso reparador:

Contém a enzima bromelina, que ajuda a relaxar os músculos, contribuindo para um sono mais reparador.

Apoia a saúde geral e o sono:

Fornece vitamina C e magnésio, nutrientes que ajudam a melhorar a qualidade do sono.

Baixos níveis de vitamina C estão associados a menos horas de descanso e maior interrupção noturna.

Auxilia na digestão:

A bromelina também ajuda a decompor as moléculas de proteínas, favorecendo a digestão e reduzindo a inflamação.

Hidratação e nutrição:

Composto por 85% de água, é ideal para manter o corpo hidratado.

É uma fruta com baixo teor calórico e rica em fibra, vitaminas e minerais.

Mitos e recomendações dos especialistas

Mesmo com esses benefícios, muitas pessoas ainda acreditam que comer frutas no jantar , especialmente à noite, pode ser contraproducente. No entanto, especialistas em nutrição já desmentiram esse mito, principalmente entre aqueles que tentam perder peso.

Persiste o mito de que comer frutas à noite não é uma boa opção para o jantar, principalmente devido à ideia de que seu teor de açúcar pode perturbar a digestão noturna ou contribuir para o ganho de peso. Essa crença generalizada levou muitas pessoas a evitarem alimentos frescos durante as últimas horas do dia.

Na realidade, explica a nutricionista Lucía Bultó, dietista credenciada e membro da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética, o abacaxi e a maioria das frutas não representam um problema em si. No entanto, ela recomenda que a fruta não seja o único componente da refeição noturna, mas sim parte de uma combinação mais equilibrada.

As frutas fornecem água, fibras, vitaminas, minerais e açúcares naturais . Embora possam elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue, o especialista sugere combiná-las com iogurte natural, nozes ou sementes, o que ajuda a criar uma maior sensação de saciedade e a equilibrar a resposta energética do corpo.

Além disso, Bultó destaca que, devido ao alto valor nutricional e ao baixo teor energético das frutas frescas, qualquer hora do dia é adequada para o seu consumo. Embora a manhã seja geralmente o horário mais popular para obter um impulso imediato de energia, incluí-las à noite é perfeitamente aceitável como parte de uma dieta variada.

Dessa forma , romper com a ideia de que frutas "engordam" ou "são difíceis de digerir" à noite permite que você aproveite seus benefícios sem culpa. Incorporá-las a um jantar completo, acompanhadas de proteínas magras ou gorduras saudáveis, não só é seguro, como também pode melhorar a qualidade do seu sono.

