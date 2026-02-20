A- A+

MOBILIDADE Veja esquema de trânsito para desfile do "Camburão da Alegria", em Olinda Interdições começam a partir das 7h e podem ir até às 20h

Acontece nesse domingo (22) a 33ª edição do bloco ‘Camburão da Alegria’, em Bairro Novo, Olinda. A concentração será às 10h e o desfile tem início ao meio-dia.



A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade preparou um esquema de trânsito específico para o evento. As interdições começam logo cedo, às 7h, e vão até às 20h, a depender da dispersão dos foliões.

O intuito é garantir conforto e segurança aos foliões e moradores, oferecendo alternativas viárias para os motoristas que precisam circular próximo ao perímetro reservado para a festa. Excepcionalmente no domingo, por causa do bloco, a ciclofaixa de turismo e lazer não vai funcionar.

A interdição terá início na Rua do Sol, seguindo pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

Para os motoristas que trafegam no sentido Recife–Olinda, haverá um ponto de orientação nas proximidades do Armazém Achaqui, no Varadouro. A partir desse ponto, os veículos poderão seguir como rotas alternativas pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire ou pela PE-15, via Bultrins.

Já no sentido contrário, Olinda–Recife, os veículos de menor porte deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite, seguindo em direção à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro dos Bultrins. Nesse mesmo itinerário, ônibus e caminhões serão direcionados para a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

No dia, agentes e orientadores de trânsito estarão posicionados ao longo do percurso para orientar condutores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ficará disponível na concentração do bloco.

O Camburão

Em 2026, o bloco tem como tema 'Pernambuco imortal, imortal!' e promete trazer de volta, depois de dez anos, o Trio do Brega. As atrações são: André Viana, Amigas do Brega, Kelvis Duran, Banda Sentimentos, Banda É Farra, Netinho Xote 10, Jefferson Rouche, Marquinhos Balada e uma atração surpresa.

Veja quem são os homenageados

Gernand Lopes , apresentador do programa Balanço Geral Pernambuco, da TV Guararapes;

, apresentador do programa Balanço Geral Pernambuco, da TV Guararapes; Rafael Cabral , repórter policial da TV Guararapes;

, repórter policial da TV Guararapes; Ciro Bezerra , apresentador do programa TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal;

, apresentador do programa TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal; Pedro Paulo , apresentador do programa Diálogo, diretor e presidente da TV Nova Nordeste;

, apresentador do programa Diálogo, diretor e presidente da TV Nova Nordeste; Gilberto Sobral (in memoriam) , superintendente do Iphan em Pernambuco e ex-secretário titular e executivo de Patrimônio e Cultura de Olinda;

, superintendente do Iphan em Pernambuco e ex-secretário titular e executivo de Patrimônio e Cultura de Olinda; Orquestra 100% Mulher ;

; Bloco Carnavalesco Lenhadores de Olinda.

