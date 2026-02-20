Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MOBILIDADE

Veja esquema de trânsito para desfile do "Camburão da Alegria", em Olinda

Interdições começam a partir das 7h e podem ir até às 20h

Reportar Erro
Bloco Camburão da AlegriaBloco Camburão da Alegria - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Acontece nesse domingo (22) a 33ª edição do bloco ‘Camburão da Alegria’, em Bairro Novo, Olinda. A concentração será às 10h e o desfile tem início ao meio-dia.

A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade preparou um esquema de trânsito específico para o evento. As interdições começam logo cedo, às 7h, e vão até às 20h, a depender da dispersão dos foliões.

O intuito é garantir conforto e segurança aos foliões e moradores, oferecendo alternativas viárias para os motoristas que precisam circular próximo ao perímetro reservado para a festa. Excepcionalmente no domingo, por causa do bloco, a ciclofaixa de turismo e lazer não vai funcionar. 

Leia também

• Símbolo do Carnaval, Galo Gigante será retirado da Ponte Duarte Coelho no domingo (22)

• Tradicional no pós-Carnaval, Camburão da Alegria volta com trio do Brega, neste domingo (22)

• Oposição em Olinda aproveita queixas sobre a gestão e o Carnaval e traça prévias para 2028

A interdição terá início na Rua do Sol, seguindo pela Praça 12 de Março e pela Avenida Getúlio Vargas, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Leite, no Bairro Novo.

Para os motoristas que trafegam no sentido Recife–Olinda, haverá um ponto de orientação nas proximidades do Armazém Achaqui, no Varadouro. A partir desse ponto, os veículos poderão seguir como rotas alternativas pelas avenidas Sigismundo Gonçalves e Ministro Marcos Freire ou pela PE-15, via Bultrins.

Já no sentido contrário, Olinda–Recife, os veículos de menor porte deverão acessar a Avenida Doutor Manoel Barros Leite, seguindo em direção à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti e ao bairro dos Bultrins. Nesse mesmo itinerário, ônibus e caminhões serão direcionados para a Rua Marcolino Botelho, nas proximidades do Shopping Patteo.

No dia, agentes e orientadores de trânsito estarão posicionados ao longo do percurso para orientar condutores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ficará disponível na concentração do bloco.

O Camburão
Em 2026, o bloco tem como tema 'Pernambuco imortal, imortal!' e promete trazer de volta, depois de dez anos, o Trio do Brega. As atrações são: André Viana, Amigas do Brega, Kelvis Duran, Banda Sentimentos, Banda É Farra, Netinho Xote 10, Jefferson Rouche, Marquinhos Balada e uma atração surpresa.

Veja quem são os homenageados

Reportar Erro

Veja também

Newsletter