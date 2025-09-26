A- A+

RECIFE Veja esquemas especiais de trânsito para eventos esportivos do fim de semana no Recife Programação tem quatro corridas de rua e um passeio ciclístico em diferentes pontos da cidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou os esquemas de mobilidade, em virtude de quatro corridas de rua e um passeio ciclístico que ocorrerão em diferentes pontos da capital pernambucana.

No sábado (27), serão realizadas as Olimpíadas DKP - Corrida e Caminhada Clube Alemão, pela manhã, e a 12ª edição da Meia Maratona Eu Amo Recife, à noite. No domingo (28), será a vez da Corrida CBTU, do Passeio Ciclístico “Saúde em Foco: Bem-estar na Educação” e da 2ª edição da Corrida Hospital Santa Joana.

Abrindo a programação, as Olimpíadas DKP começarão às 5h30. Na caminhada de 5km, os atletas terão largada no Clube Alemão e seguirão pela Avenida Parnamirim, Avenida Rui Barbosa, Rua Amélia até a altura do Cruzamento com a Avenida Conselheiro Rosa e Silva e retornam ao ponto de partida.

Na corrida de 10km, os corredores também possuem largada no Clube Alemão, mas seguem pela Rua Ferreira Lopes, Estrada do Arraial, Estrada do Encanamento, Avenida Parnamirim, Avenida Rui Barbosa, Rua Amélia, Rua da Hora, Rua Buenos Aires e retornam ao Clube.

Às 18h, terá início a 12ª edição da Meia Maratona Eu Amo Recife, no centro da cidade. No percurso de 5km, com largada no Marco Zero, os atletas seguirão pela Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Rua Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega e retornam ao ponto de partida.

Nos 10 km, os corredores realizam o mesmo trajeto, porém seguem pela Avenida Martins de Barros, Viaduto das Cinco Pontas até a altura do Parque da Memória Ferroviária, na Avenida Engenheiro José Estelita e retornam ao ponto de partida.

Nos 21 km, os atletas também fazem o mesmo percurso, mas seguem pela Avenida Engenheiro José Estelita, Cabanga, Ponte Estaiada e Via Mangue até a altura do segundo retorno, em que voltam por todo o percurso com o objetivo de finalizar a prova no Marco Zero.

No domingo (28), a corrida CBTU terá largada às 6h, na Rua da Aurora. Os atletas seguirão pela Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Ponte Princesa Isabel e retornam ao ponto de partida. Segundo a organização do evento, a previsão de término da prova está prevista para às 8h.

Às 6h, terá início a 2ª edição da Corrida Hospital Santa Joana. Com a opção de escolher entre os percursos de 3 e 6 km, os atletas seguirão pela Rua Correia de Araújo, Avenida Rui Barbosa, Avenida Agamenon Magalhães, Rua Joaquim Nabuco, Avenida Beira Rio, Rua Marcos André, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo e voltam à Avenida Rui Barbosa até o ponto de partida.

Durante o evento, a Ponte da Torre ficará interditada em ambos os sentidos. Dessa forma, os condutores que vierem da Avenida Rui Barbosa deverão seguir pela Rua Cardeal Arcoverde, Rua Monsenhor Ambrosino Leite e Rua Joaquim Nabuco. Os condutores que estiverem na Avenida Beira-rio deverão virar à esquerda na Rua Conde de Irajá, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo e Avenida Rui Barbosa.

Fechando a programação, a Secretaria de Educação do Recife promoverá o 2° Passeio Ciclístico "Saúde em Foco: Bem-estar na Educação", com início às 8h. O Passeio terá largada na Avenida Herculano Bandeira, no Pina, e seguirá pelo Cais José Estelita, Cais de Santa Rita, Ponte Maurício de Nassau e se encerrará no Marco Zero.

A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para a realização dos eventos. Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente conforme o encerramento das atividades. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

