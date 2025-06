Veja lista com 90 frases para desejar um "feliz Dia dos Namorados" pelo WhatsApp

A- A+

O Dia dos Namorados é uma data na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. No Brasil, é comemorado no dia 12 de junho. Ela coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro.



Embora não seja preciso um dia específico para exaltar o amor, sentimento que gira em torno da cabeça dos seres humanos há milênios, muitos podem querer ter à mão as 90 melhores frases para felicitar seu parceiro.

“Noivo, amado do meu coração/ Grande é a tua beleza, doce como o mel/ Leão, amado do meu coração/ Grande é a tua beleza, doce como o mel”, diz a escrita cuneiforme em Canção de amor para Shu-Sin, escrita há cerca de dois mil anos na Suméria, no poema de amor mais antigo preservado na história.







Desde então, escritores, intelectuais e muitos outros refletiram sobre o tema e deixaram frases célebres para refletir sobre esse sentimento. Além disso, existem outras citações anônimas ou não que permitem articular melhor os pensamentos e inspirar-se para definir o que sente, bem como compartilhá-las com quem faz sentir essa emoção tão universal.

As melhores frases célebres para o Dia dos Namorados



“Em seu ser eu me prolongo” - Alfonsina Storni, poeta;

“Um beijo! Ah! Outro! Que sejam eles as batalhas mais mortais de nossos corações” - William Shakespeare, dramaturgo;

“O amor, quando existe, é como a água que sai correndo da boca da fonte e não consegue pensar o dia inteiro se chegará ou não ao mar” - Sara Gallardo, escritora;

“Amor é o nome do jogo em que um par de cegos/ brinca de se machucar” - Joaquín Sabina, músico;

“Ah! O amor é diabólico/ não há ninguém tão sábio/ para saber tudo o que ele encerra” - William Butler Yeats, poeta;

“O amor vive mais do que dá do que do que recebe” - Concepción Arenal, socióloga;

“Ah, nossa intimidade/é tão imensa/que a morte a esconde/em seu vazio” - Mario Benedetti, poeta e escritor;

“Quando o homem é forçado a chegar à beira do abismo/se hesita em pular, não é por si mesmo/é seu amor que o prende a esta existência” - Lord Byron, poeta;

“Ele pensou: Eu não a amo mais. Ele pensou: e ela, será que me ama?” - Juan Forn, escritor;

“E não pensem que podem dirigir o curso do amor; porque o amor, se os achar dignos, dirige o seu curso” - Khalil Gibran, poeta;

“Sua beleza me faz ao mesmo tempo/ sofrer mais de cem paixões/ e, no entanto, meus sentidos se alegram/ esquecendo o sofrimento” - Pierre de Ronsard, poeta;

“Compreendi que quando se ama e se pensa nesse amor, tem que partir de algo mais elevado, mais importante que a felicidade ou a desgraça, mais importante que o pecado ou a virtude em seu sentido mais vulgar, ou melhor, não se deve pensar em nada” - Anton Chekhov, escritor;

“Eu sou ninguém! Quem é você? Você também é ninguém? Então somos dois? Mas nunca digamos isso, ou vão espalhar por aí!” - Emily Dickinson, poeta;

“Que as pessoas que não conhecem um amor feliz afirmem que não existe amor feliz em lugar nenhum. Com essa crença, será mais fácil para elas viverem e também morrerem” - Wisława Szymborska, poeta;

“Existe entre nós algo melhor do que um amor: uma cumplicidade” - Marguerite Yourcenar, escritora e poetisa;

“Aprendemos a amar não quando encontramos a pessoa perfeita, mas quando conseguimos ver de maneira perfeita uma pessoa imperfeita” - Sam Keen, filósofo;

“Amar não é olhar um para o outro; é olhar juntos na mesma direção” - Antoine de Saint-Exupéry, escritor;

“Venha sentar-se comigo, Lidia, à beira do rio. Contemplemos com serenidade seu curso e aprendamos que a vida passa, e não temos nossas mãos entrelaçadas (Entrelaçamo-las)” - Fernando Pessoa, poeta;

“Quando éramos estranhos, eu te olhava de longe; quando nos tornamos amantes, eu te amei com todo o meu coração” - Neil Young, músico;

“Amar não é apenas querer, é acima de tudo compreender” - Françoise Sagan, escritora;

“Como eu te amo? Deixe-me contar as maneiras. Eu te amo com a profundidade, a largura e a altura que minha alma pode alcançar” - Elizabeth Barrett Browing, poetisa;

“O tédio deixou de ser meu amor” - Arthur Rimbaud, poeta;

“O coração tem um coração por si mesmo” - Morrisey, músico;

“Eu levo seu coração comigo, eu o levo em meu coração” - E.E. Cummings;

“E, no final, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá” - Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon.

Frases curtas de amor para o Dia dos Namorados

“Você é a melhor coisa que me aconteceu”;

“Obrigado por estar na minha vida, eu te amo”;

“Eu te amo tanto que não há palavras para descrever”;

“Você é a melhor coisa que tenho na minha vida. Obrigado por existir!”;

“Quando falam de amor, a primeira coisa que penso é em você”;

“Meu coração nunca vai parar de pensar em você e de te amar”;

“Meu lugar favorito se tornou seus abraços”;

“Prefiro um minuto ao seu lado do que uma vida sem você”;

“O amor não precisa ser perfeito, precisa ser real e verdadeiro”;

“Amor: uma palavra, mas alguém chega e dá sentido a esse significado”;

“Você. Meu encanto, você. Você” – Natalia Lafourcade;

“Se os batimentos cardíacos tivessem nome, os meus teriam o seu”;

“O sorriso é meu, o motivo é você”;

“A medida do amor é amar sem medida”;

“A lua é muito bonita, mas não tanto quanto você”;

“Seu sorriso é o amuleto que faltava na minha vida para ter sorte”.

Frases de amor para a namorada

“Você é a mulher dos meus sonhos e o amor da minha vida”;

“Você é a princesa com quem sempre sonhei e meu sonho se tornou realidade”;

“Você é imperfeitamente perfeita para ser o sorriso de todos os meus dias”;

“Disseram-me para procurar a rosa mais bonita e encontrei você”;

“Minha felicidade não tem preço, mas tem o seu nome gravado”;

“Você é a luz que dá vida aos meus dias”;

“Encontrei a mulher mais linda no fundo da sua alma”;

“Não sei se existe felicidade completa, mas sou completamente feliz ao seu lado”;

“O sonho é meu e a realidade foi você, linda”;

“Entre tantos erros que cometi, você é o acerto mais lindo que tive”;

“Eu vi o céu e dei a cada estrela uma razão pela qual eu te amo, mas faltaram estrelas”;

“Eu não te amo pelo que você tem, eu te amo pelo que você me faz sentir quando estou com você”;

“Você é cada pétala que tem uma flor do nosso jardim”;

“Você é o significado da palavra beleza e amor”;

“Você é essa loucura que minha sanidade precisa”;

“Você é a ladra mais linda que roubou meu coração”;

“Eu te amo mais do que minha vida e quero você sempre em meus dias”;

“O vazio dos meus dias é preenchido com seu lindo sorriso, linda”;

“Cada vez que te procuro, encontro uma nova forma de ver a vida”;

“Eu te quero nos meus dias, nos meses e nos anos que me restam de vida.”

Frases de amor para o namorado

“Te amo até os ossos e morro de vontade de te beijar”;

“Você é o que sempre sonhei e finalmente encontrei”;

“Quero uma manhã para inventar uma melodia e me apaixonar. Seus olhos são estrelas coloridas para os meus olhos” – Natalia Lafourcade;

“Sinto sua falta mais do que nunca, você é o homem mais bonito do planeta”;

“Gosto de tudo em você, até mesmo das coisas que não suporto nos outros”;

“Você é o homem da minha vida, não consigo imaginar meu presente nem meu futuro sem você”;

“Eu te encontrei sem nem mesmo procurar por você, mas você é a coincidência mais bonita que tenho na vida”;

“Seus olhos são a coisa mais bonita que vejo antes de dormir”;

“E desde então eu sou porque você é. E desde então você é, eu sou e nós somos. E por amor eu serei, você será, nós seremos” – Pablo Neruda;

“Não existe na terra nenhum homem que me tenha feito mais feliz do que você”;

“Dizer o seu nome é soletrar o meu destino”;

“E de repente, vi passar o homem mais espetacular do mundo e desde aquele momento eu saberia que faria tudo para que ficássemos juntos”;

“Ver uma mensagem sua no celular é o que enche meus dias de alegria”;

“Sei que é muito cafona, mas você é o príncipe encantado dos meus sonhos”;

“Sempre pedi a Deus que colocasse em meu caminho um bom homem para amar, agora posso estar muito grata por ter te encontrado”;

“Você é o amor da minha vida, você é o homem que sempre sonhei para ser feliz”;

“Eu te amo de uma forma incontrolável, porque você é quem roubou um pedacinho do meu coração”;

“Pode ser que você não tenha sido o primeiro homem da minha vida, mas tenho certeza de que você é o único homem com quem quero passar o resto da minha vida”;

“Para o homem mais espetacular que já conheci, quero que saiba que você é o amor da minha vida”;

“Se você pudesse se ver como eu te vejo, entenderia por que estou tão perdidamente apaixonada por você”;

“Quando me perguntam sobre o significado de amar, só consigo pensar no seu nome”;

“Não me importa que existam milhares de homens no mundo, porque o único que me importa me entregou seu coração”;

“Meu amor, escrevo estas palavras para que você nunca se esqueça de que sempre poderá contar comigo. Eu te amo”;

“Juntos somos dois loucos apaixonados, perfeitamente imperfeitos”;

“Quando você passa pela minha cabeça, só consigo pensar no quanto te amo”;

“Eu te amo porque todo o universo conspirou para que nossos caminhos se cruzassem”;

“Amar é saber dizer te amo sem falar”;

“Meu coração bate mais forte desde o dia em que te conheci”;

“Amar você, isso é tudo que preciso para ser feliz”;

“Saber que estamos juntos, saber que você é o homem que me acompanha no meu caminho, saber que você está aí, é tudo que posso pedir para minha vida”.

