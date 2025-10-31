A- A+

VIOLÊNCIA NO RIO Veja lista com nomes dos 99 mortos identificados: nenhum foi denunciado pelo MPRJ na investigação No entanto, 42 tinham mandados de prisão em aberto e 78, ficha criminal

A Polícia Civil do Rio divulgou, nesta sexta-feira (31), a lista parcial com nomes dos 99 suspeitos mortos da operação da última terça-feira (28) nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, já identificados.

Desse total, nenhum havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio na investigação que embasou a ação policial, e nenhum tinha mandado de prisão devido a esse processo. No entanto, 42 mortos tinham mandados em aberto por outros casos, e 78 possuíam "relevante histórico criminal", segundo a polícia.

Todos foram identificados por parentes no Instituto Médico Legal e já estão prontos para serem liberados para enterros. Nenhum desses óbitos aparece na denúncia que embasou a megaoperação — 18 corpos ainda aguardam reconhecimento oficial.

O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, disse que, entre os mortos, 42 tinham mandados de prisão em aberto, e 78 tinham ficha criminal por crimes graves como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e roubos, entre outros.

O jornal O Globo cruzou os nomes dos mortos com os nomes citados na denúncia do MPRJ que embasou a megaoperação, e não houve correspondência. Assim, os mandados em aberto seriam referentes a outras investigações passadas.

Curi afirmou que vários dos mortos eram chefes de tráfico de outros estados.

"E alguns exemplos muito sensíveis que eu vou trazer para vocês aqui. Do Espírito Santo, Russo, chefe do tráfico em Vitória. Do Amazonas, Chico Rato e Gringo, chefes do tráfico em Manaus. Da Bahia, Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana. De Goiás, Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico naquele estado", disse Felipe Curi.

Além disso, houve 113 presos, incluindo 33 de outros estados e 10 adolescentes. Desse total, 54 tinham anotações criminais. Todos os presos, segundo o secretário, tiveram prisão preventiva decretada na audiência de custódia. O secretário ressaltou o fato de que quase um terço é de fora do Rio:

"Os complexos da Penha e do Alemão, até aquela ocupação de 2010, eram o QG (quartel-general) do Comando Vermelho apenas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa constatação de hoje mostra que esses locais passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil.

Confira os nomes dos mortos identificados

Adailton Bruno Schmitz da Silva

Adan Pablo Alves de Oliveira

Aleilson da Cunha Luz Junior

Alessandro Alves de Souza

Alessandro Alves Silva

Alexsandro Bessa dos Santos

Alisom Lemos Rocha

Anderson da Silva Severo

André Luiz Ferreira Mendes Junior

Arlen João de Almeida

Brendon César da Silva Souza

Bruno Correa da Costa

Carlos Eduardo Santos Felício

Carlos Henrique Castro Soares da Silva

Cauãn Fernandes do Carmo Soares

Célio Guimarães Júnior

Claudinei Santos Fernandes

Cleideson Silva da Cunha

Cleiton Cesar Dias Mello

Cleiton da Silva

Cleiton Souza da Silva

Cleys Bandeira da Silva

Danilo Ferreira do Amor Divino

Diego dos Santos Muniz

Diogo Garcez Santos Silva

Douglas Conceição de Souza

Eder Alves de Souza

Edione dos Santos Dias

Edson de Magalhães Pinto

Emerson Pereira Solidade

Evandro da Silva Machado

Fabian Alves Martins

Fabiano Martins Amancio

Fabio Francisco Santana Sales

Fabricio dos Santos da Silva

Felipe da Silva

Fernando Henrique dos Santos

Francisco Myller Moreira da Cunha

Francisco Nataniel Alves Gonçalves

Francisco Teixeira Parente

Gabriel Lemos Vasconcelos

Gustavo Souza de Oliveira

Hercules Salles de Lima

Hito José Pereira Bastos

Jean Alex Santos Campos

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

Jonas de Azeredo Vieira

Jônatas Ferreira Santos

Jonatha Daniel Barros da Silva

José Paulo Nascimento Fernandes

Josigledson de Freitas Silva

Juan Marciel Pinho de Souza

Kauã de Souza Rodrigues da Silva

Kauã Teixeira dos Santos

Kleber Izaias dos Santos

Leonardo Fernandes da Rocha

Luan Carlos Dias Pastana

Luan Carlos Marcolino de Alcântara

Lucas da Silva Lima

Lucas Guedes Marques

Luciano Ramos Silva

Luiz Carlos de Jesus Andrade

Luiz Claudio da Silva Santos

Luiz Eduardo da Silva Mattos

Maicon Pyterson da Silva

Maicon Thomaz Vilela da Silva

Marcio da Silva de Jesus

Marcos Adriano Azevedo de Almeida

Marcos Antonio Silva Junior

Marcos Vinicius da Silva Lima

Marllon de Melo Felisberto

Maxwel Araújo Zacarias

Michael Douglas Rodrigues Fernandes

Michel Mendes Peçanha

Nailson Miranda da Silva

Nelson Soares dos Reis Campos

Rafael Correa da Costa

Rafael de Moraes Silva

Ricardo Aquino dos Santos

Richard Souza dos Santos

Rodolfo Pantoja da Silva

Ronald Oliveira Ricardo

Ronaldo Julião da Silva

Tiago Neves Reis

Vanderley Silva Borges

Victor Hugo Rangel de Oliveira

Vitor Ednilson Martins Maia

Wagner Nunes Santana

Waldemar Ribeiro Saraiva

Wallace Barata Pimentel

Wellington Brito dos Santos

Wellinson de Sena dos Santos

Wendel Francisco dos Santos

Wesley Martins e Silva

Willian Botelho de Freitas Borges

Yago Ravel Rodrigues Rosário

Yan dos Santos Fernandes

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

Yuri dos Santos Barreto



Confira os nomes dos denunciados

Adilson Da Silva Pinheiro Junior

Allan Da Costa Silva

Andre Felipe Mendes Da Silva

Andrews Lagoa Da Silva

Bruno Gabriel Leal

Bruno Quirino De Abreu

Caio César Da Silva Sant’anna

Carlos Alexandre Siqueira Pinto

Carlos Da Costa Neves

Carlos Leonardo Rangel De Aquino

Cleber Mateus Da Silva

Daniel Afonso De Andrade

Davi Da Silva Candido

Dirceu Bruno Vicente

Edgar Alves De Andrade

Eduardo Braga De Souza Silva

Eduardo Lisboa De Freitas

Elbert Luiz Dos Santos

Fabrício Dias Correia

Fabricio Gomes Feliciano

Fagner Campos Marinho

Felipe Roberto Ribeiro

Geovane Ribeiro Dos Anjos

Guilherme De Oliveira Menezes Da Silva

Guilherme Vinicios Moraes Gonçalves

Henrique Wesley Braga Neves

Herbert Da Silva De Souza

Jean Vitor Dos Santos

Joao Vitor Machado

Jonas Gabriel Figueira Dos Santos Rosa

Jose Augusto De Santana Martins

José Eduardo Gonçelves De Freitas

José Severino Da Silva Junior

Juan Breno Malta Ramos

Juan Martins Nunes Santos

Kauã Oliveira Dos Santos

Kayky Miranda Cavalcante

Leonardo De Araujo Alves Da Silva

Leonardo Felix Santos

Luan Moraes Da Silva

Luis Carlos Damasio Ivo

Luiz Felipe Coelho Cuoco

Mario Cesar De Almeida Filho

Nikolas Fernandes Soares

Pedro Inacio Dos Santos

Pedro Paulo Guedes

Rafael Bruno Rodrigues Ferreira

Renan De Mesquita Gomes

Rosemberg Da Silva Medeiros Gomes

Rosimaria Victor De Souza

Rychardy Victor Azevedo Dos Santos

Samuel Almeida Da Silva

Sebastião Teixeira Dos Santos

Thiago Barbosa Conrado

Thiago Lira Fernandes

Thiago Reis Da Costa

Thiago Siqueira Pereira

Thiago Soares Leite

Usher Douglas Rangel De Aquino

Vagner Rodrigues De Freitas

Vinicius De Almeida Silva

Vinicius Dos Santos Siqueira Soares

Vitor Da Conceição Campos

Walmir Oliveira Santos

Wanderley Leocadio De Oliveira

Washington Cesar Braga Da Silva

Ygor Freitas De Andrade

Yuri Raphael Simione Alves

Confira os nomes de quem teve mandado de prisão expedido pela investigação do MPRJ

Allan Da Costa Silva

Andre Felipe Mendes Da Silva

Andrews Lagoa Da Silva

Bruno Quirino De Abreu

Caio Cesar Da Silva Santana

Carlos Alexandre Siqueira Pinto

Carlos Da Costa Neves

Daniel Afonso De Andrade

Davi Da Silva Candido

Dirceu Breno Vicente

Edgar Alves De Andrade

Eduardo Braga De Souza Silva

Eduardo Lisboa De Freitas

Elbert Luiz Dos Santos

Fabricio Dias Correia

Fabricio Gomes Feliciano

Fagner Campos Marinho

Felipe Roberto Ribeiro

Geovane Ribeiro Dos Anjos

Guilherme De Oliveira Menezes Da Silva

Guilherme Vinicios Moraes Goncalves

Henrique Wesley Braga Neves

Jose Augusto De Santana Martins

Jose Eduardo Gonçalves De Freitas

Jose Severino Da Silva Junior

Jonas Gabriel Figueira Dos Santos Rosa

Juan Breno Malta Ramos Rodrigues

Juan Martins Nunes Santos

Kawa Oliveira Dos Santos

Kayky Miranda Cavalcante

Leonardo De Araujo Alves Da Silva

Luiz Felipe Coelho Cuoco

Mario Cesar De Almeida Filho

Nikolas Fernandes Soares

Pedro Paulo Guedes

Rafael Bruno Rodrigues Ferreira

Rosemberg Da Silva Medeiros Gomes

Rychardy Victor Azevedo Dos Santos

Samuel Almeida Da Silva

Sebastiao Teixeira Dos Santos

Thiago Barbosa Conrado

Thiago Lira Fernandes

Thiago Reis Da Costa

Thiago Siqueira Pereira

Thiago Soares Leite

Vagner Rodrigues De Freitas

Vinicius De Almeida Silva

Walmir Oliveira Santos

Wanderley Leocadio De Oliveira

Washington Cesar Braga Da Silva

Ygor Freitas De Andrade

Veja também