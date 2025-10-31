Veja lista com nomes dos 99 mortos identificados: nenhum foi denunciado pelo MPRJ na investigação
No entanto, 42 tinham mandados de prisão em aberto e 78, ficha criminal
A Polícia Civil do Rio divulgou, nesta sexta-feira (31), a lista parcial com nomes dos 99 suspeitos mortos da operação da última terça-feira (28) nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, já identificados.
Desse total, nenhum havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio na investigação que embasou a ação policial, e nenhum tinha mandado de prisão devido a esse processo. No entanto, 42 mortos tinham mandados em aberto por outros casos, e 78 possuíam "relevante histórico criminal", segundo a polícia.
Todos foram identificados por parentes no Instituto Médico Legal e já estão prontos para serem liberados para enterros. Nenhum desses óbitos aparece na denúncia que embasou a megaoperação — 18 corpos ainda aguardam reconhecimento oficial.
O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, disse que, entre os mortos, 42 tinham mandados de prisão em aberto, e 78 tinham ficha criminal por crimes graves como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e roubos, entre outros.
O jornal O Globo cruzou os nomes dos mortos com os nomes citados na denúncia do MPRJ que embasou a megaoperação, e não houve correspondência. Assim, os mandados em aberto seriam referentes a outras investigações passadas.
Curi afirmou que vários dos mortos eram chefes de tráfico de outros estados.
"E alguns exemplos muito sensíveis que eu vou trazer para vocês aqui. Do Espírito Santo, Russo, chefe do tráfico em Vitória. Do Amazonas, Chico Rato e Gringo, chefes do tráfico em Manaus. Da Bahia, Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana. De Goiás, Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico naquele estado", disse Felipe Curi.
Além disso, houve 113 presos, incluindo 33 de outros estados e 10 adolescentes. Desse total, 54 tinham anotações criminais. Todos os presos, segundo o secretário, tiveram prisão preventiva decretada na audiência de custódia. O secretário ressaltou o fato de que quase um terço é de fora do Rio:
"Os complexos da Penha e do Alemão, até aquela ocupação de 2010, eram o QG (quartel-general) do Comando Vermelho apenas aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa constatação de hoje mostra que esses locais passaram a ser o QG do Comando Vermelho em nível nacional. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para todos os outros estados onde o Comando Vermelho tem atuação, praticamente em todos os estados do Brasil.
Confira os nomes dos mortos identificados
- Adailton Bruno Schmitz da Silva
- Adan Pablo Alves de Oliveira
- Aleilson da Cunha Luz Junior
- Alessandro Alves de Souza
- Alessandro Alves Silva
- Alexsandro Bessa dos Santos
- Alisom Lemos Rocha
- Anderson da Silva Severo
- André Luiz Ferreira Mendes Junior
- Arlen João de Almeida
- Brendon César da Silva Souza
- Bruno Correa da Costa
- Carlos Eduardo Santos Felício
- Carlos Henrique Castro Soares da Silva
- Cauãn Fernandes do Carmo Soares
- Célio Guimarães Júnior
- Claudinei Santos Fernandes
- Cleideson Silva da Cunha
- Cleiton Cesar Dias Mello
- Cleiton da Silva
- Cleiton Souza da Silva
- Cleys Bandeira da Silva
- Danilo Ferreira do Amor Divino
- Diego dos Santos Muniz
- Diogo Garcez Santos Silva
- Douglas Conceição de Souza
- Eder Alves de Souza
- Edione dos Santos Dias
- Edson de Magalhães Pinto
- Emerson Pereira Solidade
- Evandro da Silva Machado
- Fabian Alves Martins
- Fabiano Martins Amancio
- Fabio Francisco Santana Sales
- Fabricio dos Santos da Silva
- Felipe da Silva
- Fernando Henrique dos Santos
- Francisco Myller Moreira da Cunha
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves
- Francisco Teixeira Parente
- Gabriel Lemos Vasconcelos
- Gustavo Souza de Oliveira
- Hercules Salles de Lima
- Hito José Pereira Bastos
- Jean Alex Santos Campos
- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
- Jonas de Azeredo Vieira
- Jônatas Ferreira Santos
- Jonatha Daniel Barros da Silva
- José Paulo Nascimento Fernandes
- Josigledson de Freitas Silva
- Juan Marciel Pinho de Souza
- Kauã de Souza Rodrigues da Silva
- Kauã Teixeira dos Santos
- Kleber Izaias dos Santos
- Leonardo Fernandes da Rocha
- Luan Carlos Dias Pastana
- Luan Carlos Marcolino de Alcântara
- Lucas da Silva Lima
- Lucas Guedes Marques
- Luciano Ramos Silva
- Luiz Carlos de Jesus Andrade
- Luiz Claudio da Silva Santos
- Luiz Eduardo da Silva Mattos
- Maicon Pyterson da Silva
- Maicon Thomaz Vilela da Silva
- Marcio da Silva de Jesus
- Marcos Adriano Azevedo de Almeida
- Marcos Antonio Silva Junior
- Marcos Vinicius da Silva Lima
- Marllon de Melo Felisberto
- Maxwel Araújo Zacarias
- Michael Douglas Rodrigues Fernandes
- Michel Mendes Peçanha
- Nailson Miranda da Silva
- Nelson Soares dos Reis Campos
- Rafael Correa da Costa
- Rafael de Moraes Silva
- Ricardo Aquino dos Santos
- Richard Souza dos Santos
- Rodolfo Pantoja da Silva
- Ronald Oliveira Ricardo
- Ronaldo Julião da Silva
- Tiago Neves Reis
- Vanderley Silva Borges
- Victor Hugo Rangel de Oliveira
- Vitor Ednilson Martins Maia
- Wagner Nunes Santana
- Waldemar Ribeiro Saraiva
- Wallace Barata Pimentel
- Wellington Brito dos Santos
- Wellinson de Sena dos Santos
- Wendel Francisco dos Santos
- Wesley Martins e Silva
- Willian Botelho de Freitas Borges
- Yago Ravel Rodrigues Rosário
- Yan dos Santos Fernandes
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
- Yuri dos Santos Barreto
Confira os nomes dos denunciados
- Adilson Da Silva Pinheiro Junior
- Allan Da Costa Silva
- Andre Felipe Mendes Da Silva
- Andrews Lagoa Da Silva
- Bruno Gabriel Leal
- Bruno Quirino De Abreu
- Caio César Da Silva Sant’anna
- Carlos Alexandre Siqueira Pinto
- Carlos Da Costa Neves
- Carlos Leonardo Rangel De Aquino
- Cleber Mateus Da Silva
- Daniel Afonso De Andrade
- Davi Da Silva Candido
- Dirceu Bruno Vicente
- Edgar Alves De Andrade
- Eduardo Braga De Souza Silva
- Eduardo Lisboa De Freitas
- Elbert Luiz Dos Santos
- Fabrício Dias Correia
- Fabricio Gomes Feliciano
- Fagner Campos Marinho
- Felipe Roberto Ribeiro
- Geovane Ribeiro Dos Anjos
- Guilherme De Oliveira Menezes Da Silva
- Guilherme Vinicios Moraes Gonçalves
- Henrique Wesley Braga Neves
- Herbert Da Silva De Souza
- Jean Vitor Dos Santos
- Joao Vitor Machado
- Jonas Gabriel Figueira Dos Santos Rosa
- Jose Augusto De Santana Martins
- José Eduardo Gonçelves De Freitas
- José Severino Da Silva Junior
- Juan Breno Malta Ramos
- Juan Martins Nunes Santos
- Kauã Oliveira Dos Santos
- Kayky Miranda Cavalcante
- Leonardo De Araujo Alves Da Silva
- Leonardo Felix Santos
- Luan Moraes Da Silva
- Luis Carlos Damasio Ivo
- Luiz Felipe Coelho Cuoco
- Mario Cesar De Almeida Filho
- Nikolas Fernandes Soares
- Pedro Inacio Dos Santos
- Pedro Paulo Guedes
- Rafael Bruno Rodrigues Ferreira
- Renan De Mesquita Gomes
- Rosemberg Da Silva Medeiros Gomes
- Rosimaria Victor De Souza
- Rychardy Victor Azevedo Dos Santos
- Samuel Almeida Da Silva
- Sebastião Teixeira Dos Santos
- Thiago Barbosa Conrado
- Thiago Lira Fernandes
- Thiago Reis Da Costa
- Thiago Siqueira Pereira
- Thiago Soares Leite
- Usher Douglas Rangel De Aquino
- Vagner Rodrigues De Freitas
- Vinicius De Almeida Silva
- Vinicius Dos Santos Siqueira Soares
- Vitor Da Conceição Campos
- Walmir Oliveira Santos
- Wanderley Leocadio De Oliveira
- Washington Cesar Braga Da Silva
- Ygor Freitas De Andrade
- Yuri Raphael Simione Alves
Confira os nomes de quem teve mandado de prisão expedido pela investigação do MPRJ
- Allan Da Costa Silva
- Andre Felipe Mendes Da Silva
- Andrews Lagoa Da Silva
- Bruno Quirino De Abreu
- Caio Cesar Da Silva Santana
- Carlos Alexandre Siqueira Pinto
- Carlos Da Costa Neves
- Daniel Afonso De Andrade
- Davi Da Silva Candido
- Dirceu Breno Vicente
- Edgar Alves De Andrade
- Eduardo Braga De Souza Silva
- Eduardo Lisboa De Freitas
- Elbert Luiz Dos Santos
- Fabricio Dias Correia
- Fabricio Gomes Feliciano
- Fagner Campos Marinho
- Felipe Roberto Ribeiro
- Geovane Ribeiro Dos Anjos
- Guilherme De Oliveira Menezes Da Silva
- Guilherme Vinicios Moraes Goncalves
- Henrique Wesley Braga Neves
- Jose Augusto De Santana Martins
- Jose Eduardo Gonçalves De Freitas
- Jose Severino Da Silva Junior
- Jonas Gabriel Figueira Dos Santos Rosa
- Juan Breno Malta Ramos Rodrigues
- Juan Martins Nunes Santos
- Kawa Oliveira Dos Santos
- Kayky Miranda Cavalcante
- Leonardo De Araujo Alves Da Silva
- Luiz Felipe Coelho Cuoco
- Mario Cesar De Almeida Filho
- Nikolas Fernandes Soares
- Pedro Paulo Guedes
- Rafael Bruno Rodrigues Ferreira
- Rosemberg Da Silva Medeiros Gomes
- Rychardy Victor Azevedo Dos Santos
- Samuel Almeida Da Silva
- Sebastiao Teixeira Dos Santos
- Thiago Barbosa Conrado
- Thiago Lira Fernandes
- Thiago Reis Da Costa
- Thiago Siqueira Pereira
- Thiago Soares Leite
- Vagner Rodrigues De Freitas
- Vinicius De Almeida Silva
- Walmir Oliveira Santos
- Wanderley Leocadio De Oliveira
- Washington Cesar Braga Da Silva
- Ygor Freitas De Andrade