Veja lista de opções para celebrar a chegada de 2024 com festa e música em Pernambuco

O fim de semana chega trazendo também o fim de 2023. Se a segunda-feira é o dia tradicional de começar, ou recomeçar, os planos, o que dizer de uma segunda-feira que marca o início de um novo ano? Mas, enquanto aguardam o dia 1º de janeiro de 2024, os pernambucanos têm muitas opções para festejar o momento da virada. Seja na Região Metropolitana do Recife, no Agreste ou no Sertão, opções não faltam para comemorar o Ano Novo com muita animação e alegria. Até porque, neste sábado e domingo, tem festa de Revéillon em diferentes cidades do Estado, seja na capital ou no interior.

No Recife, onde as comemorações começaram nessa sexta-feira, ainda tem muito show para acontecer nos quatro polos montados pela prefeitura. No Polo Pina, principal ponto de celebrações na cidade, o sábado e domingo estão repletos de atrações musicais dos mais variados estilos. No sábado, a programação inicia com Nena Queiroga e segue com Priscila Senna, Nattan e Ivete Sangalo, encerrando com o cantor Geraldinho Lins. Já no domingo, as atrações que animam a noite da virada são: André Rio, Mari Fernandez e Alceu Valença, que comanda a contagem regressiva para a chegada do novo ano, além de Felipe Amorim e Conde Só Brega.





Outra opção para quem for passar as festas de fim de ano na capital pernambucana é curtir a programação do Polo Lagoa do Araçá, que começa a partir das 18h30. No sábado, quem sobe ao palco são os cantores pernambucanos Gabi do Carmo, Martins, Isadora Melo e Almério, além do grupo Fundo de Quintal. No domingo, as atrações são Myllena Dantas, Bia Villa Chan, Ed Carlos, Rafa Lira e Lekinho Campos. Já no Polo Ibura, a festa no sábado será com Luiza Ketilyn, Sassarico, MC Elvis, Valquíria Santana e MC Tocha. No domingo, quem comanda a programação são os cantores Roginho e JP Gomes, além dos representantes do samba pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellingthon do Pandeiro. A Banda Kitara e o grupo Sem Compromisso completam a programação.

No Polo Morro da Conceição a festa do sábado será com Manoel Neto, Gerlane Lops, Almir Rouche, Sheldon e Tayara Andreza. No domingo, quem anima o público são os artistas Lucas dos Prazeres, Danielzinho, Dayanne, Allex Junior e Bateu a Química. Na noite da virada, o Recife terá sete pontos de queima de fogos espalhados pela cidade, localizados nos polos de Réveillon e também no Parque das Graças, Rua da Aurora e Boa Viagem (Acaiaca). De acordo com a prefeitura, os espetáculos serão silenciosos e sincronizados por satélite.

O município do Jaboatão dos Guararapes também preparou uma grande festa de Revéillon, com duração de dois dias. O ponto principal das comemorações é a orla da praia de Candeias, que recebe atrações no sábado e domingo no palco montado próximo ao Sesc. Na primeira noite, quem comanda a festa são Telmo Santiago, Rogerio Som, André Rio e a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Os shows começam às 18h e seguem até às 03h30. Já no domingo, na noite da virada, a programação inicia com A Barca Maluka, Walter e Sua Orquestra, Orquestra de Pau e Corda Evolução e Convidados e segue com Priscila Senna, Felipe Amorim, que comandará o show da virada, Avyne Vinne e Raphaela Santos. A orla também receberá um show de fogos de artifício com duração de 12 minutos.

Outro local que ganhará programação especial, mas apenas no dia 31, é o estacionamento da Casa da Cultura, próximo à Praça do Rosário, no Jaboatão Centro. No local, a partir das 18h, o público pode esperar a chegada de 2024 ao som de Tio Bruninho, Jeane Cris, Allan Carlos, Raphaela Santos, responsável pela contagem regressiva para o Ano Novo, e Conde Só Brega. A queima de fogos está prevista para durar 10 minutos. Tanto em Candeias como em Jaboatão Centro foram montados camarotes acessíveis com prioridade para usuários de cadeira de rodas. Cada usuário terá direito a um acompanhante e em cada palco haverá intérpretes de Libras. A prefeitura realizou cadastramento prévio das pessoas que desejavam acesso ao local.

Em Olinda, a festa da virada será na Praia do Quartel, onde o público poderá acompanhar, a partir das 19h30, os shows da Bateria Auê, Tayara Andreza, André Rio e Banda Sentimentos. Além disso, orquestras de frevo também irão circular pela orla da cidade. A prefeitura também montou um esquema especial de trânsito, com bloqueios de vias das 12h do domingo até às 8h da segunda. O fechamento do tráfego de veículos será na Avenida Marcos Freire e será acompanhada por agentes de trânsito a fim garantir a fluidez na mobilidade no local.

A cidade de Ipojuca, no Litoral Sul do Estado, também é um dos destinos procurados neste fim de ano. Somente na Praia de Porto de Galinhas, ocupação da rede de hotéis e de pousadas já supera os 95%. Na noite da virada, a prefeitura vai promover uma queima de fogos com duração de 12 minutos, levando cores e efeitos especiais sem estampido e baixo ruído. Mais dez locais também receberão a queima de fogos: Ipojuca Centro, Campo do Avião, Praça da Santa, Praça Aderbal Jurema, Nossa Senhora do Ó, Praça do Skate, Praça da Igreja, Camela, Serrambi e Maracaípe.

No sábado e na segunda também acontece a Festa de Santo Cristo do Ipojuca. O evento será realizado na Vila do Estaleiro, sempre a partir das 20h. No sábado, as atrações são Éric Land, Pv Calado, DD Baladeiro e Gugu Henry. Já no dia 1º, sobem ao palco, Priscila Sena, Silvanno Salles, Baladeiros e DJ Eduardo.

Em Petrolina, a festa da virada será na Porta do Rio, com programação a partir das 19h30. Para animar o público, sobem ao palco Alan Cléber, Tiaguinho Carvalho, DJ Tangi e Guilherme Ferri.

