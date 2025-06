A- A+

SAÚDE Veja o que funciona para limpar a geladeira e neutralizar odores na cozinha Doenças como intoxicação alimentar, meningite ou insuficiência renal podem estar relacionadas a microrganismos presentes dentro do eletrodoméstico

Uma geladeira limpa não só prolonga a vida útil dos alimentos, como também previne doenças. A falta de higiene pode facilitar o crescimento de bactérias que causam odores desagradáveis e contaminam os alimentos, mesmo antes da data de validade.

Doenças como intoxicação alimentar, meningite ou insuficiência renal podem estar relacionadas a microrganismos presentes dentro da geladeira, principalmente quando a limpeza regular não é realizada.

Para líquidos ou molhos, recomenda-se o uso de potes de vidro. Cobrir bem os alimentos com filme plástico ou papel alumínio também ajuda a evitar que odores se espalhem dentro da geladeira. É aconselhável fazer uma limpeza geral pelo menos uma vez por mês, verificar as datas de validade e reorganizar os produtos para manter a ordem e facilitar o acesso.





Se você sentir odores desagradáveis na sua geladeira, pode usar uma mistura caseira de bicarbonato de sódio, água e vinagre para limpar as superfícies internas. Além disso, colocar um recipiente com bicarbonato de sódio, café moído ou carvão ativado, ajuda a absorver os odores continuamente. No entanto, essas soluções não substituem a limpeza periódica nem o uso de recipientes adequados.

Adotar esses hábitos de organização e limpeza não só melhora a higiene da cozinha, mas também prolonga a vida útil do eletrodoméstico e contribui para uma alimentação mais segura.

