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Tragédia Veja o que se sabe sobre advogada que morreu após desaparecer na Praia do Leblon Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o corpo passou por laudos periciais que devem esclarecer a causa da morte

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Tamirys Teixeira Santos, de 36 anos, que teve corpo encontrado na Praia de Botafogo, na zona sul, após dias de buscas.

Tamirys atuava como advogada e, em suas redes sociais, se descrevia como praticante de esportes como jiu-jitsu e muay thai, além de compartilhar a rotina de treinos e o gosto pela praia. Ela estava desaparecida desde o último sábado, quando foi vista pela última vez na Praia do Leblon.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no dia do desaparecimento as condições do mar eram consideradas favoráveis e não houve registros de salvamento na região.

A corporação foi acionada apenas na manhã de terça-feira, às 7h15, para uma ocorrência de busca por uma pessoa desaparecida no mar. As equipes realizaram buscas ao longo do dia e, por volta das 14h15, localizaram um corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A identificação foi confirmada no dia seguinte.

Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o corpo passou por laudos periciais que devem esclarecer a causa da morte.

Em entrevista à TV Globo, Elisabeth Teixeira, mãe de Tamirys, questiOnou as circunstâncias do ocorrido e afirmou que a filha sabia nadar. "Ela disse que ia até ali e não voltou. Até agora ninguém esclareceu isso. A praia estava lotada. Não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada!", disse.

O caso é investigado pela 23ª DP (Leblon) que mantém trabalhos ativos e informou não descartar nenhuma hipótese.

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