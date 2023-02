A- A+

PROGRAMAÇÃO Veja onde curtir carnaval gratuito nesta segunda-feira no Recife e Região Metropolitana Nesta segunda-feira (20), o polo do Marco Zero do Recife receberá um encontro de Blocos Líricos

Para “descontar” o período em que o Carnaval não pôde se fazer presente, por conta da pandemia da Covid-19, a folia e o gás seguem firmes no Recife e na Região Metropolitana para o penúltimo dia da festa de rua mais colorida do calendário.

Nesta segunda-feira (20), o polo do Marco Zero do Recife receberá um encontro de Blocos Líricos, das 16h às 19h40. Depois, a partir das 20h, se apresentam o coral Edgar Morais, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres. Melim conduzirá a festa das 21h20 às 22h40, abrindo espaço para Nando Reis, que se estenderá até 0h20. Para encerrar, Emicida estará no palco até 2h.

Na Rua da Moeda, espaço tradicionalmente voltado para o samba nessa época, se apresentarão: Escola de Samba Peróla do Samba, Gracinha do Samba, Selma do Samba e Pagode Nascimento, Paulo Viola do Recife, Leno Galeria, Luísa Pérola do Samba e Ramos Silva e o Grupo Terra.

A programação dos 44 polos carnavalescos do Recife pode ser vista aqui.

Em Olinda, as opções também são muitas. No polo Erasto Vasconcelos, no Carmo, Lia de Itamaracá se apresentará às 16h30, enquanto Siba subirá às 17h40. No mesmo palco, Maciel Salú inicia seu show às 18h50. Por volta das 20h, será a vez de Martins, que abrirá espaço para a Orquestra de Bolso às 21h10. Chico César sobe ao palco às 22h20, e a Academia da Berlinda encerra na sequência, à meia-noite. No Alto da Sé, Jorge Riba é a voz que inicia as apresentações da segunda-feira, a partir das 15h. Uma hora depois, Mistura Samba animará o público olindense. Às 17h, Pagode do Capital entrará em cena. Reconkista vem na sequência e a Escola de Samba D’Breck logo depois, às 19h. Grupo Sassarico se apresenta às 20h, e Karametade às 21h. Adivinha Quem É encerrará a grade de apresentações em seguida.

A programação dos oito polos carnavalescos de Olinda pode ser vista aqui.

Paulista contará com um polo no bairro do Janga, que terá apresentações a partir das 11h. Ciranda de Mangue, Zeca do Rolete, Rodrigo Raposo, Banda Encantos e Ed Carlos são os nomes das atrações.

No Jaboatão dos Guararapes, ainda na Região Metropolitana da capital pernambucana, o polo da cultura popular, que está localizado nas praias, receberá a Orquestra Pernambucana de Ritmos, o grupo de balé Folklórico do Jaboatão e Luísa Pérola. Enquanto isso, a programação infantil ficará no Parque da Cidade, com Bilé Ares e Xuxinha e Banda Lê.

Já na cidade de Igarassu, o Sítio Histórico terá quatro apresentações multiculturais: Rala Coco Maria, às 18h; Orquestra Frevo Quente, às 19h; Luiz Viola, às 20h; e a bateria Cabulosa, às 21h.

Shows e os horários no Marco Zero

16h Blocos líricos | 20h coral Edgar Morais, O Bonde, Getúlio Cavalcanti e Dalva Torres | 21h20 Melim | 23h Nando Reis | 0h40 Emicida

Shows e os horários no Erasto Vasconcelos

16h30 Lia de Itamaracá | 17h40 Siba | 18h50 Maciel Salú | 20h Martins | 21h10 Orquestra de Bolso | 22h20 Chico César | 0h Academia da Berlinda

Shows e os horários no Alto da Sé

15h Jorge Riba | 16h Mistura Samba | 17h Pagode do Capital | 18h Reconquista | 19h Escola de Samba D’Breck | 20h Sassarico | 21h Karametade | 22h Adivinha Quem É





