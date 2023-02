A- A+

Coronavírus Veja onde tomar vacinas contra Covid-19 e gripe sem agendamento no Recife neste fim de semana Haverá também a atualização do cartão de vacinação

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 itinerante do Recife chega a 14 localidades neste sábado (11) e domingo (12). De acordo com a Prefeitura do Recife (PCR), não há necessidade de agendamento para receber o imunizante.

Em alguns locais também será disponibilizada a vacina contra a influenza para toda população a partir de seis meses. Além disso, haverá a atualização do cartão de vacinação [confira abaixo a programação].

A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os cidadãos levem um documento de identificação com foto, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS - caso tenham esses três últimos.

A vacina contra Covid-19 será aplicada nas pessoas a partir de 5 anos que estão dentro do perfil para receber a primeira dose da vacina; aqueles que estão no prazo para a segunda dose; os que estão com doses atrasadas; e também aqueles que já podem tomar as doses de reforço (primeira ou segunda).

Os idosos com mais de 80 anos também podem receber a dose de reforço adicional (quinta dose). O imunizante pode ser aplicado naqueles que tenham recebido a segunda dose de reforço (4ª dose) há, pelo menos, quatro meses.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável. Caso não possua e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível utilizar uma autodeclaração de moradia, elaborada especificamente para estas ações.

Também durante o fim de semana, os profissionais da Secretaria de Saúde vão caminhar ao longo da Avenida Conde da Boa Vista, no sábado (11), e na Travessa do Gusmão, no domingo (12), das 9h às 18h, para atualização de vacinas de trabalhadores formais e informais e população em situação de vulnerabilidade.

A ação faz parte das estratégias de imunização tendo em vista a aproximação do Carnaval e aumento da circulação de turistas na cidade.

Confira a programação completa:

Sábado (11)

- Mercado São José (8h às 16h): Praça Dom Vital, São José - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Rua Fonseca Oliveira, S/N, Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Parque da Jaqueira (9h às 15h): Rua do Futuro, S/N, Jaqueira - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de seis meses;

- Bar do Ronaldo (8h às 15h): Rua Oscar Raposo, 1074, Prado - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e também menores de 14 anos;

- Conselho de Moradores da Imbiribeira (9h às 16h): Rua Alfredo Marcondes, 30, Imbiribeira - neste local, será realizada atualização de cartão vacinal para crianças entre 2 meses e 14 anos e covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

- Upinha Jardim São Paulo (8h às 15h): Praça Jardim São Paulo, S/N, Jardim São Paulo - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

- USF Córrego da Bica (8h às 15h): Rua Santa Tereza, 746, Brejo da Guabiraba - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de 6 meses;

- Escola Maria Sampaio de Lucena (9h às 16h): Av. Pernambuco, s/n, Cohab/UR-01 - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de 6 meses;

Domingo (12)

- Centro de Artesanato de Pernambuco (9h às 17h): Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- Igreja Católica São Sebastião (9h às 16h): Rua Ladeira de Pedra, 1229, Água Fria - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para pessoas de todas as idades;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônego Barata, s/n, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de seis meses;

- Creche Sementinha do Skylab (8h às 15h): Rua João da Lagoa, s/n, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização de cartão de vacina para gestantes e também menores de 14 anos;

- Associação dos Moradores Alto José Bonifácio (8h às 15h): Rua Doutor Benevenuto Teles Neto, s/n, Alto José Bonifácio - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de 6 meses;

- USF Três Carneiros Alto/Jorge Lobo (8h às 15h): Rua Lagoa Nova, s/n, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra a covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e influenza para toda população a partir de 6 meses;

Veja também

yanomami Profissionais de saúde superam desafios para salvar vidas yanomami