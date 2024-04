Veja passo a passo desde a véspera até a constatação da morte de idoso levado a banco

A- A+

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa em flagrante depois levar, em uma cadeira de rodas, o possível cadáver de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, para retirar um empréstimo de R$ 17 mil em um banco em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Funcionários do banco desconfiaram do estado de saúde dele e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito às 15h20 de terça-feira. No atendimento, foi constatado o óbito.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Horas antes, imagens de câmeras de segurança mostram Érika andando pelo Shopping Real com o idoso. Ele chegou a ficar sozinho na cadeira de rodas por duas vezes, no meio do centro comercial. Ele recebeu alta de uma internação por infecção na segunda-feira. Ainda não há previsão de sepultamento. Veja a cronologia dos fatos.

Cronologia

Dia 8/4 – Paulo Roberto Braga é internado na UPA por conta de uma pneumonia. Dia 15/4, 13h – ele tem alta médica às 13h. Dia 15/4, às 17h30 – Cinco horas após receber alta hospitalar, Paulo foi levado por Érika até o Real Shopping, em Bangu. Testemunhas afirmam que viram os dois entrarem em uma agência financeira de empréstimos. Dia 15/4, às 19h – Érika de Souza Vieira Nunes leva Paulo ao Shopping Real, na noite do dia que ele tem alta da UPA, conforme mostram imagens de câmeras de segurança. Perto da entrada do estabelecimento, ele parece estar orientado e levanta o braço esquerdo na direção da porta de vidro. Ele mexe a cabeça e olha para um homem que passa pelo local e parece parar para falar com eles. Uma pessoa que não quis se identificar afirmou que conversou com uma funcionária de uma agência financeira e soube que o idoso estava com a aparência fraca, mas que chegou a tomar um café. Dia 15/4, às 19h03 – Câmeras de segurança mostram tio e sobrinha na porta do estabelecimento. Érika usa o celular e fala com o mesmo rapaz que havia conversado com Paulo. Em seguida, um carro de aplicativo chega e eles vão embora. Dia 16/4, 12h52 – Érika leva Paulo ao Real Shopping, em Bangu, por um carro de aplicativo. Imagens mostram Érika pegando uma cadeira de rodas do centro comercial. Dia 16/4, às 13h03 – Ela segura Paulo com dificuldade e o coloca em uma cadeira de rodas com ajuda do motorista. Antes de ir ao banco, ela circula com ele pelo shopping. Em depoimento, ela diz que eles são vizinhos, e que a pedido dele, eles saíram de casa no dia 16 para pegar o dinheiro no banco, que fica a 400 metros dali. Dia 16/4, às 13h08 – Érika para em uma lanchonete, senta em uma mesa, come algo e mexe em papéis que estavam dentro de sua bolsa. Ao lado dela, Paulo está com a cabeça caída para o lado. Dia 16/4, às 13h11 – Minutos depois, ela levanta, ajeita a cabeça dele, que recai para trás e para o lado, e ela deixa caída. Érika vai até a loja do BMG, alguns metros atrás da lanchonete. Ela fica no estabelecimento por 49 segundos e volta à mesa. Em seguida, sai com o idoso na cadeira de rodas. Dia 16/4, à tarde (horário do almoço, segundo relatos) – Pessoas no calçadão de Bangu relatam terem visto a mulher passar com ele no local. A distância entre o shopping e o banco é de 450 metros. O trajeto, a pé, dura em média seis minutos. Dia 16/4, à tarde (horário indefinido, a polícia ainda aguarda imagens de câmeras de segurança do banco) – Érika chega ao banco Itaú com Paulo na cadeira de rodas. Um vídeo, feito por uma funcionária do banco, mostra que a todo tempo Erika segurava a cabeça do homem. Mas a falta de reação do idoso chamou a atenção dos funcionários. Uma atendente chega a dizer para ela: "Acho que ele não está bem, não". Uma funcionária do banco liga para o serviço de emergência Samu. Dia 16/4, 15h20 – Um agente do Samu verifica que Paulo está morto e chama a polícia. Dia 16/4, 22h30 – 34ª DP (Bangu) registra a ocorrência. Érika é presa em flagrante por tentativa de furto e vilipêndio a cadáver. As investigações continuam. Dia 17/4, às 18h – o médico-legista do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto atesta que Paulo ainda estava vivo entre 11h30 e 15h20.

Registro em vídeo

Imagens de câmeras de segurança de um estacionamento divulgadas pelo Balanço Geral, da TV Record, mostram que a mulher em um estacionamento em um carro cinza, às 13h03 de terça-feira. Um homem segura a cadeira de rodas enquanto ela tenta encontrar um jeito de retirar o idoso de dentro do carro. Ela puxa o corpo do idoso para frente e o segura por trás. A cabeça dele mexe um pouco e, em seguida, ela o coloca na cadeira, com ajuda do homem. As pernas do idoso ficam esticadas, e a mulher ajeita em cima do apoio para os pés.

Depois disso, a mulher pega a bolsa em cima do carro e o homem fecha a porta do carona. Ela segue com ele. A polícia analisa as imagens para saber se ela andou com ele por mais locais até chegar ao banco.

