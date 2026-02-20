Sex, 20 de Fevereiro

Saúde

Veja por quantos dias os alimentos podem ficar na geladeira sem oferecer riscos à saúde

Especialista explica prazos seguros de armazenamento e dá dicas para evitar intoxicações alimentares

Ultrapassar o período recomendado pode favorecer a proliferação de bactérias e causar intoxicações alimentaresUltrapassar o período recomendado pode favorecer a proliferação de bactérias e causar intoxicações alimentares - Foto: Freepik

Guardar alimentos na geladeira é um hábito comum, mas pouca gente sabe por quanto tempo cada item pode ser armazenado sem oferecer riscos à saúde. Ao contrário dos alimentos industrializados, carnes, refeições prontas, frutas e até sobras do dia a dia não vêm com prazo de validade, mas isso não significa que ele não exista.

Pelo contrário. Ultrapassar o período recomendado pode favorecer a proliferação de bactérias e causar intoxicações alimentares.

Segundo Paula Pens, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o erro mais comum é confiar apenas no cheiro ou na aparência.

— Nem sempre um alimento estragado apresenta odor forte ou sinais visíveis. Algumas bactérias perigosas não alteram o aspecto do alimento, mas podem causar sérios problemas gastrointestinais — alerta.

De forma geral, os principais prazos de armazenamento na geladeira são:

— Esses prazos ajudam a reduzir o risco de contaminações e devem ser respeitados, mesmo que o alimento aparente estar em boas condições — orienta a nutricionista.

Outro ponto importante é a temperatura da geladeira, que deve ficar abaixo de 5 °C.

— Uma geladeira desregulada compromete totalmente a segurança dos alimentos. Além disso, é fundamental guardar a comida logo após esfriar, em no máximo 30 minutos. Para garantir um resfriamento mais rápido, transfira os alimentos das panelas para tigelas ou travessas menores e rasas, tampe e guarde na parte central da geladeira ou no freezer se for congelar.

Para evitar riscos, a especialista recomenda identificar os potes com a data de preparo, evitar reaproveitar alimentos por muitas vezes e nunca misturar comida nova com sobras antigas.

— Organização e informação são essenciais para garantir a segurança alimentar dentro de casa — finaliza.

