TRAGÉDIA Veja quem são as pessoas que morreram na tragédia com micro-ônibus em Jaboatão dos Guararapes Acidente aconteceu por volta das 17h do domingo de Páscoa (31)

A descida desenfreada de um micro-ônibus atingiu dezenas de pessoas no domingo de Páscoa (31), no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Prefeitura, pelo menos 34 pessoas foram vítimas desse acidente.

O motorista, de 74 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do coletivo que fazia a linha Marcos Freire/Barra de Jangada, na avenida Barreto de Menezes. Ele é permissionário do veículo que rodava em sistema complementar.

Do total de vítimas, 11 receberam alta médica, 18 estão internadas e cinco morreram. Todas elas estavam acompanhando a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Saiba quem foram as vítimas fatais:

Amauri João de Lima, 68 anos

Edite Maria da Silva, idade não informada

Edson Mauricio Barbosa, 52 anos

Jessica Kelly Mendonça dos Santos, 21 anos

Tereza Cristina Batista da Silveira, 66 anos

Velório

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, deve comandar a missa de corpo presente, que está programada para acontecer na quadra da Escola de Referência em Ensino Médio Adelaide Pessoa Câmara, às 15h.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirma que o condutor do micro-ônibus foi ouvido, ainda na noite do domingo (31), na Delegacia de Prazeres, que está a frente das investigações.

"As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito", diz o comunicado.

