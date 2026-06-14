Dom, 14 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
acidente

Veja quem são as vítimas de colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro

Entre os mortos, estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz

Reportar Erro
Veja quem são as vítimas de colisão entre helicópteros no Rio de JaneiroVeja quem são as vítimas de colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro - Foto: Tercio Teixeira/AFP

As autoridades do Rio de Janeiro divulgaram na tarde deste domingo, 14, o nome das vítimas da colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes. Entre os mortos, estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz.

Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como:

- Alexandre Souza - piloto

- Lucas Brito Chaves - passageiro

- Oliver Tree Nickel - passageiro

- Lucas Vignale - passageiro

- Gaspar Prim - passageiro.

No segundo helicóptero, estava apenas o piloto Charles Marsillac

Leia também

• Cantor Oliver Tree morre aos 32 anos em acidente entre helicópteros no Rio

• Queda de helicópteros: moradores relatam aumento de aeronaves voando abaixo da altura de segurança

• Seis pessoas morrem após colisão no ar de dois helicópteros no Rio de Janeiro

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que a investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi realizada no local e agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 veículos da marca BYD foram atingidos e as chamas se alastraram, segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

O fato de os veículos serem eletrificados intensificou as chamas "O incêndio nas baterias de lítio causa uma energia muito alta. É um incêndio muito mais agressivo do que um incêndio comum", disse porta-voz , em entrevista à GloboNews.

Em coletiva de imprensa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou que conhecia um dos pilotos que morreram no acidente. "Eu conhecia um dos pilotos pessoalmente. Eram 2 pilotos experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira", afirmou. "Foi uma fatalidade, uma tragédia", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter