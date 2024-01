Veja quem são os pré-candidatos às primárias republicanas

A- A+

Além do ex-presidente americano favorito nas pesquisas, Donald Trump, outros seis candidatos - governadores, empresários e até um pastor - estão na corrida pela nomeação presidencial do Partido Republicano para as eleições dos EUA, em novembro de 2024.

Os adversários republicanos se enfrentarão em 15 de janeiro, em Iowa, onde as primárias terão início, com a esperança de serem escolhidos para tentar derrotar o democrata Joe Biden e impedir sua reeleição.

Donald Trump

Apesar de suas quatro acusações criminais e da ameaça de ser retirado da disputa em vários estados, o ex-presidente (2017-2021) liderou com folga nas pesquisas das primárias.

A magnata do ramo imobiliário de 77 anos, vencedora das eleições de 2016, está envolvida em sua nova campanha eleitoral e garante que é uma "caça às bruxas" as investigações e processos abertos contra ele - que passam desde questões financeiras, supostas pressões eleitorais em 2020, suspeita a uma ex-atriz pornô e um mal gerenciamento dos arquivos ocupados da Casa Branca.

Em 2024, o empresário terá que alternar entre julgamentos e quadrinhos.

Uma incerteza dominou a campanha quando dois estados, Colorado e Maine, foram considerados “inelegíveis” para retornar à Casa Branca devido ao seu suposto papel no ataque ao Capitólio em 2021, realizado por seus apoiadores.

Até que a Suprema Corte dos Estados Unidos se pronuncie sobre o assunto, as cédulas eleitorais continuarão a figurar o ex-presidente, que nega ter cometido crimes.

Niki Haley

Haley, ex-governadora do estado da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, é a única mulher presente nas primárias republicanas.

Aos 51 anos, é o novo estandarte da direita americana e disputa o segundo lugar nas pesquisas com Ron DeSantis.

Ela se distanciou de suas rivais com uma postura mais moderada durante os debates republicanos, especialmente ao mencionar o aborto gestacional.

Embora tenha criticado abertamente a cruzada pós-eleitoral de Donald Trump por uma suposta fraude, que nunca foi comprovada, Nikki Haley nunca renegou a trajetória do ex-presidente e, inclusive, se mostrou favorável a perdoá-lo, caso seja eleito, " pelo bem do país".

Ela foi criticada por ter recusado a menção à escravidão como causa da Guerra Civil dos Estados Unidos.

Ron DeSantis

O governador do estado da Flórida, Ron DeSantis, de 45 anos, protagonizou por um tempo uma possível próxima geração do Partido Republicano, mas sua popularidade despencou nas pesquisas desde que entrou na corrida, no final de maio.

O ex-oficial da Marinha dos EUA se destaca por suas ideias radicais em questões migratórias e educacionais, sobre raça e gênero, mas é acusado de ter pouco carisma.

Vivek Ramaswamy

Ele fez fortuna na biotecnologia e descreveu os ativistas ambientais como uma “seita religiosa”.

Aos 38 anos, completamente novato na política, Ramaswamy espera que seu discurso provocativo abra as portas até Washington.

Ele gosta de ver como um “Trump 2.0” e ocupa o quarto lugar nas pesquisas para as primárias republicanas.

Chris Christie e os outros

O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, de 61 anos, ex-apoiador de Donald Trump, é o candidato mais crítico ao ex-presidente - a quem se descreve como egocêntrico e desonesto.

Chris Christie, com um estilo marcante e combativo, também não poupou críticas aos seus outros rivais. Ele os reprova, em particular, por sua relutância em condenar as ações do ex-presidente. Suas chances de ser nomeado pelo Partido Republicano são baixas.

O ex-governador Asa Hutchinson e o pastor e empresário texano Ryan Blinkley também aparecem à lanterna nas pesquisas.

