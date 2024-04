A- A+

LAZER Veja roteiro do 'Olha! Recife' para este final de semana e saiba como se inscrever Ação é realizada pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife

Visitantes e moradores que desejam viver uma experiência imersiva do turismo no Recife já podem se inscrever para curtir mais uma edição do 'Olha! Recife'. As vagas para participar do passeio abrem nesta sexta-feira (26) no site www.olharecife.com.br e são limitadas para as atividades que acontecem neste fim de semana. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e conta com mais de 300 opções de roteiros que acontecem durante todo o ano.

O percurso começa cedo, a partir das 9h deste sábado (20), os inscritos devem ir até a sede da Catamaran Tours, no Cais Santa Rita, para participar de um roteiro que apresenta a cidade pela perspectiva do principal percurso fluvial da capital, que corta as pontes pelo Centro. Neste roteiro é possível vislumbrar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, além do impressionante Cais da Aurora.

Pela tarde, às 14h, um passeio de ônibus com o tema Recife Latino, com saída da Praça do Arsenal, vai explorar a história e miscigenação da cultura local. No roteiro estão o túmulo de Abreu e Lima, além do Clube Bela Vista.

No domingo (28), o passeio a pé fará o Circuito dos Teatros. Nesta jornada os participantes irão desbravar locais emblemáticos para a arte local, como o Teatro de Santa Isabel, Teatro Apolo e Teatro Hermilo Borba Filho. A saída é às 9h, da Praça do Arsenal.

Também às 9h, o 'Olha! Recife' de bicicleta passará pelos trilhos da cidade. A proposta é realizar uma volta no tempo e na história local, os percursos que resistem irão revelar uma rica história do desenvolvimento da cidade e também algumas peculiaridades. Pedalando pelas ruas, os participantes poderão descobrir as narrativas escondidas nos trilhos levando a uma imersão na paisagem urbana de Recife.

Na quarta-feira (1º/05) feriado nacional do Dia do Trabalhador, o 'Olha! Recife' estará ativo com um roteiro especial para quem quiser curtir o dia com mais cultura. Celebrando o frevo e também a história de Luiz Gonzaga o tour irá passar pelos museus Paço do Frevo e Cais do Sertão. A saída para este roteiro será às 14h da Praça do Arsenal.

RECIFE WALKING TOUR

Além do 'Olha! Recife', o Recife Walking Tour também é uma ótima opção para se aprofundar na história da cidade e curtir um dia ao ar livre. Os passeios acontecem todas as sextas-feiras, sempre às 9h30, com roteiro fixo e saída da Praça do Arsenal.

Os visitantes percorrem a rua do Bom Jesus, avenida Rio Branco, pontes da capital e museus do pátio de São Pedro e outros pontos turísticos.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Olha! Recife no rio

Tema: Recife e suas pontes

Data: 27/04 (sábado)

Horário: 9h

Saída: Catamaran Tours

Inscrições: 26/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

Olha! Recife de ônibus

Tema: Recife Latino

Data: 27/04 (sábado)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: 19/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

Olha! Recife a pé

Tema: Circuito dos Teatros

Data: 28/04 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: 26/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

Olha! Recife bike

Tema: Trilhos do Recife

Data: 28/04 (domingo)

Horário: 9h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: 26/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

Olha! Recife a pé

Tema: Paço do Frevo e Cais do Sertão

Data: 02/05 (quarta-feira)

Horário: 14h

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: 26/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

Olha! Recife a pé

Tema: Recife walking tour

Data: 02/05 (domingo)

Horário: 9h30

Saída: Praça do Arsenal

Inscrições: 26/04, às 09h, no www.olharecife.com.br

