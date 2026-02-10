A- A+

SAÚDE Veja sete passos para desconectar nas férias e alcançar verdadeiro descanso Psicóloga explica que tirar tempo de folga não é sinal de falta de comprometimento

As férias costumam ser um dos períodos mais esperados do ano. No entanto, para muitas pessoas, o descanso é interrompido por e-mails, mensagens de trabalho e ligações "urgentes" que impedem uma verdadeira desconexão. Afastar-se das responsabilidades profissionais não é um luxo, mas uma necessidade para a saúde mental.

Psicóloga do trabalho, Sariana Di Rosa explica que tirar um tempo de folga não é sinal de falta de comprometimento.

“Algumas pessoas veem a desconexão como irresponsável. Pelo contrário, é uma responsabilidade, pois faz parte do autocuidado e do bem-estar emocional”, afirma.

Por que é tão difícil se desconectar?

O apego ao trabalho, o senso de responsabilidade para com a equipe e o medo de ser substituído são alguns dos fatores que dificultam o descanso mental. Soma-se a isso o hábito de deixar tarefas inacabadas, o que mantém as preocupações ativas mesmo fora do ambiente de trabalho.





Quem não consegue se desconectar tende a permanecer em constante estado de alerta: checa o celular em busca de notificações, acompanha conversas de trabalho no WhatsApp e responde a mensagens "rápidas" que acabam roubando tempo e energia do descanso. Uma pausa verdadeira permite recuperar energia cognitiva e emocional, reduzir o estresse acumulado e retornar ao trabalho com maior clareza mental.

"Após um descanso eficaz, as pessoas geralmente são mais criativas, produtivas e capazes de repensar os desafios", afirma Sariana.

Passos para se desconectar nas férias

A especialista oferece uma série de recomendações práticas para facilitar uma desconexão genuína antes e durante o período de descanso:

Conclua as tarefas pendentes ou deixe-as bem organizadas Concluir tarefas reduz a ansiedade. Se houver alguma pendência, é fundamental documentar claramente em que etapa ela se encontra e o que ainda precisa ser feito.

Realize uma transferência ordenada de informações Fale com seus superiores para definir quem assumirá o cargo e forneça todas as informações necessárias, seja por e-mail ou por meio de uma plataforma na nuvem. Uma transição clara evita ligações de última hora.

Avise com antecedência que você estará de férias Informe colegas, clientes e fornecedores. Ative respostas automáticas por e-mail e, se necessário, em aplicativos de mensagens.

Estabeleça limites explícitos Se você já foi contatado durante suas férias em anos anteriores, é importante informar diretamente ao seu superior que você não estará disponível para assuntos relacionados ao trabalho durante esse período.

Evite o contato “social” no trabalho Até mesmo conversas informais com colegas podem se transformar em assuntos relacionados ao trabalho. É aconselhável se distanciar completamente do trabalho.

Reduza o uso das redes sociais Estar constantemente conectado mantém o cérebro em estado de alerta. Reduzir a exposição digital ajuda a entrar em um ritmo mais relaxado.

Combine repouso com movimento Permanecer inativo por muitas horas pode facilitar o retorno da mente ao trabalho. Caminhar, explorar novos lugares ou praticar atividades recreativas ajuda a clarear a mente.

