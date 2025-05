Vídeos: acidente de avião em bairro residencial da Califórnia que deixou ao menos 3 mortos

A- A+

Pelo menos três pessoas morreram nessa quinta-feira (22) quando uma aeronave particular caiu, durante a madrugada (hora local), em um bairro residencial de San Diego, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. O acidente deixou, ainda, uma dezena de casas danificadas e vários veículos incendiados. Nas redes sociais, vídeos mostram a destruição em terra.

As três vítimas eram passageiros do pequeno avião Cesna 550, informou o chefe adjunto do Corpo de Bombeiros local, Dan Eddy.

O avião tinha seis pessoas a bordo, segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

Cerca de dez casas foram atingidas e os veículos em ambos os lados da rua pegaram fogo quando a aeronave se chocou contra o solo, lançando combustível em chamas. Felizmente, não há registro de feridos graves em terra, acrescentou Eddy.





- Quando [o avião] se chocou contra a rua e o combustível de aviação se espalhou, todos os carros que estavam em ambos os lados da rua foram destruídos - declarou.

A aeronave caiu por volta das 3h45 (7h45 em Brasília), segundo a FAA, e causou pânico ao espalhar seu combustível em uma área residencial de famílias de militares.

Um dos mortos foi identificado como Dave Shapiro, agente musical fundador da Sound Talent Group (STG), com sede em San Diego.

A companhia informou que outros dois funcionários que estavam a bordo também morreram. "Estamos devastados pela perda de nosso cofundador, colegas e amigos", declarou um porta-voz da STG à imprensa americana.

O Departamento de Polícia de San Diego informou na tarde de quinta-feira que pelo menos duas pessoas tinham morrido, mas os serviços de emergência que estavam no local informaram que o avião ficou totalmente destruído e o número de vítimas deve aumentar.

'Tudo estava em chamas'

- Parecia que todas as casas estavam pegando fogo porque eu podia ver a fumaça e as chamas, parecia que as árvores estavam queimando - relatou à AFP Yasmine Sierra, de 35 anos. A princípio, pensou que se tratava de um terremoto.

Número de mortes em acidentes aéreos aumenta 92% em 2024 e é o maior dos últimos 10 anos

Para ajudar seus vizinhos a escapar no meio da noite, Sierra e seu filho pularam em uma cama elástica carregando uma escada até conseguir lançá-la do outro lado da cerca. Uma mulher, seus dois filhos e dois cães escaparam do fogo em seu jardim.

Jeremy Serna, de 31 anos, e sua esposa acordaram com um forte estrondo. "Olhamos lá fora e o céu estava laranja. Saí para ver o que era e tudo estava em chamas", contou Serna, membro da Marinha.

Névoa densa

Na hora em que o acidente ocorreu, a visibilidade era muito ruim, com uma névoa espessa sobre a área.

A causa do acidente por enquanto é indeterminada, mas um cabo de energia elétrica foi danificado e os investigadores tentam determinar se o avião o atingiu antes de cair.

- Esta é uma tragédia e nos solidarizamos com os afetados. Continuaremos presentes [...] e garantiremos que as famílias afetadas, que estão sem acesso às suas casas, recebam o apoio adequado até que possam retornar - declarou o prefeito de San Diego, Todd Gloria, em uma coletiva de imprensa.

A área afetada, perto do aeroporto Montgomery-Gibbs, é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo" e "muitas famílias de militares foram afetadas", disse, por sua vez, o capitão Robert Heely, comandante da Base Naval de San Diego.

Nas redes sociais, a polícia indicou a evacuação de três ruas e pediu aos moradores que entrassem em contato com as autoridades se encontrassem destroços ou sentissem cheiro de querosene.

Os Estados Unidos têm sido palco de diversos acidentes e problemas aéreos recentemente.

Nas últimas semanas, falhas no controle de tráfego aéreo afetaram pelo menos duas vezes o movimentado aeroporto de Newark, na Costa Leste. No final de janeiro, a colisão em pleno voo entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington deixou 67 mortos.

Em maio, duas pessoas morreram quando o pequeno avião em que viajavam caiu em um bairro residencial no noroeste de Los Angeles.

