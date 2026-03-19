A- A+

OCEANO Veleiro da Família Schurmann atraca no Recife e leva conscientização sobre preservação dos oceanos Instituto liderado pela Família Schurmann atua como sistema de suporte ecológico e climático em escala global

Leia também

• Recife recebe Esquadrilha da Fumaça e concerto de banda da Aeronáutica no sábado; saiba mais

• Liderando regata de volta ao mundo, Barco Brasil se aproxima do Recife para última etapa

• Navio da Marinha abre para visitação gratuita no Porto do Recife neste fim de semana

A capital pernambucana recebe a ilustre visita de uma família reconhecida no mundo inteiro pelas suas jornadas nos mares e de preservação do meio ambiente. A bordo do veleiro Kat, a Família Schurmann veio ao Recife participar de um evento que reúne convidados, executivos e parceiros em um coquetel seguido de tour e jantar, celebrando uma parceria da organização com uma fabricante de utensílios.

Veleiro comporta até 14 pessoas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veleiro comporta até 14 pessoas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veleiro comporta até 14 pessoas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veleiro comporta até 14 pessoas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veleiro comporta até 14 pessoas | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Atracada na Recife Marina, a embarcação pertence ao Instituto Voz dos Oceanos, que atua desde 2021 para disseminar o papel dos oceanos na manutenção da vida na Terra. A instituição funciona como um sistema de suporte ecológico e climático em escala global. Junto à Tramontina, coopera com a amplificação de ações que transformam resíduos plásticos em produtos reutilizáveis, como cadeiras, por exemplo.

"Nós firmamos, em 2025, um compromisso com a Voz dos Oceanos para divulgar toda essa cadeia, desde a coleta da matéria prima à transformação do produto. Nós escolhemos eles pela credibilidade e história que têm com o Brasil. É uma família que já está na terceira geração", declara o gerente comercial da Tramontina, Adriano Basso.

Os Schurmann formam a primeira família brasileira e latino-americana a rodar o mundo em um veleiro por quatro vezes. A jornada iniciou em 1984. Naquele ano, também estiveram no Recife. Estão na cidade o casal Heloísa, de 79 anos, e Vilfredo, de 78, além do filho Wilhem, que chegaram na terça-feira (18).

“Essa parada acontece por uma ocasião especial. Eles transformaram uma causa para a casa. O barco ficou em Belém do Pará por três meses. Esperamos as condições certas para navegar até Itajaí (SC). Quando a gente navega pelo mundo, vemos as mudanças climáticas. É até um caso de desafios com a nossa própria segurança", diz Heloísa.

Heloísa e Wilfredo Schurmann | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Antigamente tínhamos a estação de furacão, por exemplo, mas com as mudanças climáticas, os fenômenos estão vindo mais fortes e fora da época normal. Isso tem afetado a navegação de muitos velejadores e a rota de muitos navios”, explica ainda.

Eles atuam na luta contra a poluição marinha, conduzindo expedições e iniciativas globais da Voz dos Oceanos alinhadas aos pilares Awareness, Ciência, Educação e Inovação & Startups, com o apoio do Programa da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Meio Ambiente.

Ainda segundo Heloísa, o caminho até o Recife foi cuidadosamente planejado para aproveitar uma janela climática mais favorável. Ainda assim, a tripulação enfrentou ventos fortes e mudanças de rota ao longo do caminho até atracar na Recife Marina, elogiada pelo capitão Wilhem Schurmann, comandante do trajeto.

“É uma marina de nível internacional, não perde em nada para as que encontramos fora do Brasil e em alguns aspectos é até melhor. A qualidade das instalações, o suporte e a localização fazem toda a diferença para quem chega pelo mar. Chegar e encontrar um acolhimento como o do Novotel Recife Marina fez toda a diferença. Tivemos conforto, cuidado e uma recepção muito atenciosa desde o primeiro dia, o que nos ajuda a recarregar as energias antes de seguir viagem para casa”, explica.

Estrutura

O veleiro Kat, que trouxe a família, foi a primeira embarcação a ser construída pelos Schurmann, entre 2013 e 2014, e acaba de concluir a primeira volta ao mundo, iniciada em 2021 e finalizada em novembro de 2025, em Belém, durante a COP30. Percorreu mais de 42 mil milhas náuticas, o equivalente a cerca de 78 mil quilômetros.

Kat funciona como um “laboratório flutuante” de sustentabilidade, pois foi projetado para ser altamente sustentável e autossuficiente. Pesa 67 toneladas e mede 80 pés, o equivalente a 24,38 metros de comprimento. A estrutura robusta conta com dois motores de 150 cavalos cada, além de tratamento de esgoto, seis tanques de 180 litros, compactador de lixo, painel solar, duas turbinas eólicas e hidrogerador.

Ele tem espaço para 14 pessoas, possui seis cabines com lavatórios, camas e armários, além de três banheiros.

“Temos mesa para almoçar, jantar e fazer reuniões, temos uma cozinha. O veleiro é muito confortável. As pessoas perguntam se nós vivemos aqui. Sim, é a nossa casa", afirmou. "Cada cabine tem um nome, como raia, tartaruga [...]. É para facilitar a identificação dos lençóis e fronhas na hora de lavar", explica o capitão Vilfredo.

Estrutura do Kat. Detalhe para a foto da menina, à esqueda | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Nós velejamos com oito pessoas, geralmente, mas já chegamos perto das Malvinas com 13 pessoas no barco. Tem energia limpa, uma maquininha que transforma vidro em areia que é usada para construção civil ou até mesmo novas garrafas. Ele é autossustentável, foi feito para isso mesmo”, complementa ele.

A embarcação homenageia uma filha que foi adotada pela família, mas morreu aos 13 anos, em maio de 2006, devido a complicações decorrentes do vírus HIV, do qual era portadora desde o nascimento. Ela também navegou ao redor do mundo e conheceu 19 países.

Experiência

Com quase oito décadas de vida, Heloisa Schurmann também vem ao Recife como a primeira mulher brasileira a dar quatro voltas ao mundo em um veleiro. Ela também esteve na capital em edições da Regata Recife-Fernando de Noronha (Refeno). Essa passagem reforça o potencial da cidade como hub estratégico para o turismo náutico internacional.

“Wilfredo e eu fomos às férias, em 1974. Pela primeira vez, nós navegamos em um barco. Eu sou carioca e ele de Blumenau, nós casamos e fomos morar em Florianópolis. Quando saímos naquele barco, foi amor à primeira vista, nós nos prometemos que um dia voltaríamos naquele lugar com o nosso barco. Isso demorou dez anos. É um sonho em família. Continuamos navegando e eu me tornei a primeira brasileira a dar quatro voltas ao mundo. Meu amor e minha paixão pelos oceanos transbordam para a família toda”, explica Heloisa. “Em 42 anos, já naveguei por mais de 70 países, 800 lugares parados. A sensação que eu tenho no mar é de liberdade, de estar vivendo uma vida fora do normal, porque é muito lindo. Porém, é triste ver o plástico invadindo os oceanos", pontua.

"É um alerta para nós mesmos. Não podemos só navegar para mostrar as coisas bonitas, mas sim a realidade do que está acontecendo. Oitenta por cento do lixo plástico que está no mundo. Então, nós temos que defender e escutar a voz dos oceanos, fazendo com que as pessoas também ouçam”, complementa.

Lançamento de livros

Heloísa lança nesta quinta-feira (19), no Cabanga Iate Clube de Pernambuco, uma série com dois livros educativos que retratam a vida no oceano. "Kat: A Guardiã dos Oceanos" e "Kat Contra o Pirata Poluix" contam a história da poluição nos mares e ensina as crianças a contribuírem para um futuro mais sustentável.

“São livros infantojuvenis, que também vão ser lançados nas escolas. Eles têm muitas ações que os professores podem trabalhar com as crianças. Aqui vai ser o primeiro lançamento, acontece às 16h. Convido a todos, inclusive, para irem comprar e entender o que acontece nos nossos oceanos”, convida ela.

Próxima parada

Após sair do Recife, neste sábado (21) pela manhã, a família vai a Itajaí, no Norte de Santa Catarina, distante 1.400 milhas náuticas da capital pernambucana. O trajeto também depende das condições climáticas e da incidência de ventos favoráveis ao longo da costa.

Veja também