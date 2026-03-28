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Política Veleiros com ajuda humanitária chegam a Cuba após serem localizados Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto

Dois veleiros que transportam ajuda humanitária para Cuba chegaram à Havana neste sábado (28), após uma longa viagem a partir do México, durante a qual desapareceram e foram encontrados em uma missão de busca.

Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto, constatou um jornalista da AFP.

As embarcações trazem os últimos carregamentos do comboio "Nossa América", uma iniciativa humanitária internacional que levou ajuda para apoiar Cuba, quando um bloqueio petrolífero americano agrava a crise energética e econômica da ilha.

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