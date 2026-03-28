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Política

Veleiros com ajuda humanitária chegam a Cuba após serem localizados

Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto

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Barcos foram localizadosBarcos foram localizados - Foto: Adalberto Roque / AFP

Dois veleiros que transportam ajuda humanitária para Cuba chegaram à Havana neste sábado (28), após uma longa viagem a partir do México, durante a qual desapareceram e foram encontrados em uma missão de busca.

Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto, constatou um jornalista da AFP.

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As embarcações trazem os últimos carregamentos do comboio "Nossa América", uma iniciativa humanitária internacional que levou ajuda para apoiar Cuba, quando um bloqueio petrolífero americano agrava a crise energética e econômica da ilha.

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