Política
Veleiros com ajuda humanitária chegam a Cuba após serem localizados
Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto
Dois veleiros que transportam ajuda humanitária para Cuba chegaram à Havana neste sábado (28), após uma longa viagem a partir do México, durante a qual desapareceram e foram encontrados em uma missão de busca.
Os barcos, que estavam desaparecidos de quinta-feira até este sábado com nove pessoas a bordo, navegam em frente ao litoral da capital cubana e seguem rumo ao porto, constatou um jornalista da AFP.
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As embarcações trazem os últimos carregamentos do comboio "Nossa América", uma iniciativa humanitária internacional que levou ajuda para apoiar Cuba, quando um bloqueio petrolífero americano agrava a crise energética e econômica da ilha.