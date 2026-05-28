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TECNOLOGIA Velocidade supersônica: Airbus apresenta caça "furtivo" de nova geração da Força Aérea Alemã Caça integra programa Quadriga, que prevê 38 aeronaves para substituir modelos mais antigos da Luftwaffe e manter linha de produção ativa até a transição para futuros sistemas europeus

A Airbus apresentou o primeiro caça Eurofighter Tranche 4 destinado à Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, em um marco do programa Quadriga, iniciativa que prevê a entrega de 38 novas aeronaves de combate à Alemanha. O avião foi exibido durante o Airbus Defence Summit 2026, realizado em Manching, no país, em 20 de maio.

O pacote contratado pelo governo alemão inclui 30 aeronaves monoplace e oito biplace, que substituirão os Eurofighter Tranche 1 mais antigos, atualmente em processo de retirada de serviço. Segundo a Airbus, os novos caças deverão ser entregues até 2030 e ajudarão a manter ativa a linha de produção alemã durante a transição para as futuras capacidades europeias de combate aéreo.

A versão Tranche 4 incorpora avanços significativos em relação aos primeiros lotes do Eurofighter. Entre as novidades estão um radar de varredura eletrônica ativa, conhecido pela sigla AESA, além de hardware e software modernizados e maior capacidade multifunção para missões ar-ar e ar-superfície. A Airbus descreve o modelo como o Eurofighter de fabricação europeia mais moderno, com vida útil prevista para além de 2060.

Os caças do programa Quadriga serão inicialmente equipados com o radar European Common Radar System Mk 1 Step 0, com atualização posterior para o padrão ECRS Mk 1 Step 1. Parte da frota também deverá receber pods Saab Arexis nas pontas das asas, dentro do programa Eurofighter EK de guerra eletrônica da Luftwaffe.





A chegada do Tranche 4 acontece em meio a uma renovação acelerada das capacidades aéreas alemãs. Além de substituir os modelos Tranche 1, os novos Eurofighter deverão reforçar a prontidão da Luftwaffe em missões de policiamento aéreo da Otan, defesa do espaço aéreo europeu, ataques de precisão e operações em ambientes de alta ameaça.

O programa também tem peso industrial para a Europa. O Eurofighter é o maior programa de defesa do continente, com participação de Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, e sustenta uma ampla cadeia produtiva europeia. A encomenda alemã de 38 aeronaves foi assinada em 2020 e consolidou a Alemanha como o maior cliente do programa.

A apresentação do primeiro exemplar do Quadriga reforça a estratégia alemã de manter o Eurofighter como um dos pilares de sua aviação de combate até a chegada de sistemas de nova geração, incluindo o futuro FCAS. A Alemanha também já encomendou uma Tranche 5, com 20 aeronaves adicionais, medida voltada a assegurar a continuidade produtiva e a capacidade operacional até a década de 2040.

Com sensores mais avançados, maior capacidade de sobrevivência e integração com armamentos modernos, o Eurofighter Tranche 4 se consolida como uma das principais apostas da Alemanha para preservar sua superioridade aérea e ampliar sua contribuição à defesa coletiva europeia nas próximas décadas. Dentre as características mais avançadas, estão o corpo 30% mais leve, a capacidade da turbina de permanecer mais de 1,2 mil horas no ar sem precisar de manutenção e o corpo composto por apenas 15% de metal, o que torna a aeronave mais furtiva para radares.

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