A- A+

Velório Velório de Sepúlveda Pertence reúne ministros do STF, do governo e representantes da PGR Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Flávio Dino e Augusto Aras estiveram no local

O velório do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence está sendo realizando nesta segunda-feira na sede da Corte, em Brasília. Compareceram ao local ministros atuais e aposentados do STF, membros do Ministério Público e do governo federal.

Pertence morreu no domingo, aos 85 anos, por falência múltipla dos órgãos. Ele integrou a Corte entre 1989 e 2007. Antes, foi procurador-geral da República.

Entre os ministros atuais do STF, estiveram no velório Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

— Era um homem de uma cultura imensa. Não só de cultura jurídica, mas de uma cultura geral. Um ser humano de um coração maior do mundo. Muito obrigado, José Paulo Sepúlveda Pertence — afirmou Toffoli, muito emocionado.

Também compareceram o procurador-geral da República, Augusto Aras, e dois de seus antecessores no cargo, Antonio Fernando de Souza e Roberto Gurgel. Os ministros Flávio Dino (Justiça) e Marina Silva (Meio Ambiente) também estiveram no local.

Flávio Dino afirmou que o ministro teve um papel importante na transição da ditadura militar, encerrada em 1985.

— Pertence é uma figura fundamental, porque marcou a história do Supremo e a transição da ditadura para a democracia.

Um dos filhos de Pertence, Evandro, falou sobre o exemplo representado pelo pai:

— Eu acho que o que toda a família hoje sente é gratidão, por ter vivido com o meu pai. Meu pai foi um homem tão grande que eu nem preciso falar do homem público, porque vocês todos estão falando. Mas a pessoa, a gentileza, o carinho, a solidariedade, o ser humano que o meu pai foi, isso é um exemplo para todos nós e uma responsabilidade carregar o sobrenome dele.

Veja mais: Sob comando de Bolsonaro, um terço das blitzes da PRF no segundo turno ocorreu no Nordeste

Também compareceram ao velório os ministros do STF aposentados Ayres Britto, Carlos Velloso, Ilmar Galvão e Nelson Jobim.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, enviaram uma coroa de flores para o velório. Pertence atuou por um período na defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato.

Veja também

Ucrânia Scholz e Zelensky pedem extensão do acordo de exportação de grãos