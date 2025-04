A- A+

Roma Velório do Papa: expulsões, selfies 'desrespeitosas', gritos e quebra de protocolo Visitantes se aproximaram do caixão e posaram para fotos ao lado de Francisco

Milhares de fiéis visitaram a Capela de São Pedro nessa sexta-feira (25) para se despedir definitivamente do Papa Francisco. Enquanto a maioria dos católicos prestava suas condolências pela morte do pontífice, outros mostraram desrespeito no momento de luto.



Recentemente, circulou nas redes sociais um vídeo em que um homem aparece sendo expulso da Basílica de São Pedro no primeiro dia do velório do Papa. De acordo com testemunhas que conversaram com a imprensa, o indivíduo teria desrespeitado os protocolos de segurança e começou a gritar em meio aos fiéis que aguardavam na fila para prestar suas últimas homenagens a Francisco.

Os seguranças conseguiram intervir e acabaram retirando o homem do evento solene. Além deste, outros momentos deixaram os visitantes desconfortáveis, como as selfies tiradas por alguns fiéis ao lado do corpo do Papa. Enquanto alguns passavam pelo caixão com a cabeça baixa em reflexão e oração, outros usavam seus celulares para registrar uma foto ao lado do pontífice.

Para evitar situações como deste tipo durante o último dia de velório, as autoridades do Vaticano pediram aos turistas que visitaram a basílica no último dia de despedida, que guardassem seus celulares ao passarem pelo caixão, como um sinal de respeito.



De acordo com a CNN, vídeos publicados no TikTok e imagens captadas pela própria equipe de produção revelaram visitantes parando próximo ao caixão de Francisco para posar para fotos.

"Que desrespeito", é um dos comentários mais curtidos nos vídeos. De acordo com uma diretiva do Vaticano emitida em 1996, "é estritamente proibido tirar fotos ou filmar o pontífice em seu leito de morte ou após sua morte."

Nesta quarta-feira, diversos veículos de comunicação que cobriam o velório do Papa Francisco registraram os momentos em que uma multidão de fiéis quebrou o protocolo de segurança e começou a correr em direção à capela funerária para se despedir do pontífice.



Naquele momento, as portas da Basílica de São Pedro estavam fechadas. No entanto, em meio ao clima de luto, várias pessoas, pressionadas pela vontade de se aproximar do corpo do Papa, decidiram pular as cercas de segurança para retornar à área onde o caixão estava exposto.

A enorme multidão, que aguardava há horas para se despedir de Francisco, causou empurrões e aglomerações, o que levou à intervenção da polícia do Vaticano e de diversas outras forças de segurança italianas, que tentavam controlar o caos.

Para o funeral do Papa, foram mobilizados mais de 2 mil voluntários para organizar fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Além disso, segundo a AFP, "foram implementados rigorosos controles de segurança, incluindo revistas de mochilas, scanners de raio-X e patrulhas constantes da polícia italiana e seguranças do Vaticano. Cerca de 2.000 policiais ficaram de plantão permanente na área."



Além disso, as autoridades italianas fecharam completamente o acesso ao Vaticano e às ruas próximas, já que o corpo do Papa ficou em exibição na Basílica de São Pedro. Para garantir que a despedida de Francisco fosse digna e segura, foi declarado estado de sítio em Roma. O velório do Papa Francisco esteve aberto aos fiéis até às 19h desta sexta-feira, no horário local (14h no horário de Brasília).



O fechamento do caixão ocorreu nesta sexta-feira, após rito iniciado às 20h (15h no horário de Brasília). Uma hora antes, a visitação havia sido encerrada ao público. Segundo o Vaticano, 250 mil fiéis se despediram do Pontífice desde quarta-feira, quando seu corpo deixou a Casa Santa Marta, onde vivia, e chegou em uma procissão na capela-ardente.

Veja também